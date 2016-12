Pasifik Satış Ve Pazarlama Müdürü Nihan Özdemir 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanan Next Level Çayyolu projesinin Ankara’da fark yaratacak detaylarını anlatırken Pasifik İnşaat’ın yakın dönem yeni projeleriyle ilgili de sürprizler verdi…

Pasifik İnşaat hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Ana faaliyet alanı gayrimenkul geliştirmek olan Pasifik İnşaat, özgün mimari yaklaşımı, malzeme kalitesi, hizmetleri, teknolojik altyapısı ve seçtiği iddialı lokasyonlarda yer alan projeleriyle bulunduğu şehre değer katma hedefiyle Next Level markasını 2013 yılında Türkiye gayrimenkul sektörüne kazandırdı. Pasifik, yenilikçi yöntemleri kullanarak detaylara önem veren projeleriyle fark yaratmaya gelecekte de devam edecek.

Next Level Çayyolu projesi fikri nasıl ortaya çıktı?

Pasifik İnşaat olarak Ankara’nın ilk karma kullanımlı projesi Next Level Ankara’nın başarısı sonucunda gelen yoğun istek üzerine, projenin tarzını, çizgisini ve kalitesini bir üst seviyeye taşımak için bir konut projesine daha imza atmaya karar verdik.

Next Level Çayyolu projesini anlatır mısınız?

Ankara’nın en önemli konut bölgesi Çayyolu’nda yükselen Next Level Çayyolu, Çayyolu Rekreasyon Vadisi’nin içindeki arazide; konumu, havası, sakinliği, ulaşım kolaylığı ve Ankara’nın en köklü konut sitelerine yakın lokasyonu ile dikkat çekiyor. Her zevke uygun 429 dairede, 92 farklı konut tipi ile Next Level Çayyolu’nun toplam arsa alanı 42 bin 184 metrekare, inşaat alanı ise; 166 bin metrekareden oluşuyor. Yatırım tutarı toplamda 505 milyon TL olan Next Level Çayyolu’nda villa, loft, penthouse, teras bahçeli ve katta farklı büyüklüklerde daireler var. Farklı mimarilerdeki alternatiflerle genç çiftlerden çocuklu ailelere, geniş ve ferah yaşamı sevenlerden fonksiyonelliğe önem verenlere kadar her zevke uygun yaşam tarzını 3+1’den 7,5+2’ye kadar değişen seçeneklerle sunuyoruz. Projemizde esas itibariyle metrekare büyüklüğüne değil, tüm alanların en verimli şekilde kullanılmasına özen gösterdik. Next Level Çayyolu, dairelere ait terasları, özel peyzajlı bahçeleri, yemek okulu, açık kapalı havuzları, squash ve standart ölçüde kapalı basketbol sahası gibi alışılmamış olanaklar sunuyor. Next Level Çayyolu’nun ortasında yer alan 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanında piknik ve dinlenme alanları, açık hava sineması ve keyifli yürüyüş yolları yer alıyor. 101 dönüm orman ve 191 dönüm Çayyolu Rekreasyon Vadisi’yle harmanlanan Next Level Çayyolu, şehrin içinde nefes aldıran doğal yaşam alanıyla da dikkat çekiyor.

İç mimarisinden biraz bahseder misiniz?

Next Level Çayyolu’nda, klasik tarzı sevenlere; Viyana stili, modern, minimalist ve yenilikçi ögelerden hoşlananlara; Milano stili, modern ile klasiğin harmanlanıp farklı yorumlanmasını sevenlere ise; Chicago stili olmak üzere üç ayrı tarzda iç mimari seçeneği sunuluyor.

Next Level Çayyolu’nda ne gibi ödeme kolaylıkları sunuyorsunuz?

Ağustos ayında ekonomiye destek sloganıyla başladığımız 48 ay vade farksız ödeme imkânı sunan kampanyayı gelen yoğun talep üzerine yıl sonuna kadar uzatırken, Kasım ve Aralık aylarına özel ek fırsatlar ekledik. Lansman dönemi yıl sonuna kadar sürecek, bir taraftan da ‘ekonomiye destek’ sloganıyla hareket etmeye devam edeceğiz.

Next Level Çayyolu ne zaman hayata geçecek?

Next Level Çayyolu’nun 2018’in son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Kısa vadede Pasifik İnşaat’ın yeni bir projesi olacak mı?

Şu an yoğunlukla çalıştığımız Pasifik İnşaat-Çiftay İnşaat ortaklığında Ankara’nın merkezindeki en büyük arsa olan EGO arsasında, Türkiye’nin en kapsamlı ve 6 fonksiyonlu karma kullanım projesini AVM, konut, iş merkezi ve otelden oluşan karma bir proje geliştiriyoruz.

Diğer yandan, Pasifik olarak Ankara’nın en önemli konut bölgelerinden Dikmen Vadisi’nde güven ve kaliteyi simgeleyen yeni bir Next Level projesi daha geliştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Temmuz 2016’da ihaleyle alınan 74 bin 178 metrekarelik arsa üzerinde 425 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje 2017’de satışa sunulacak.