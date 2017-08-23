Crew Resturant Group Kurucusu Ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Selçuk Türköz Başkent’e damgasını vuran markalarının başarılı serüvenini bizlerle paylaşıyor…

TimbooCafe, La Gioia, Carmelo’s ve Marlinda markalarını bünyesinde barındıran Crew Restaurant Group serüveni nasıl gelişti?

Marka yaratmak ve onu belli bir yere getirmek için gerekli birikime ve oldukça fazla tecrübeye sahibiz. Çünkü uzun yıllar Türkiye’nin tanınmış birçok markasına kurumsal danışmanlık yaptık ve dolayısıyla bu süreçte marka yapmak, kurumsal kimlik hazırlamak, menü oluşturmak ve bunları son kullanıcılara sunmak konularında giderek tecrübemiz arttı. Bu sürecin sonlarına doğru hizmet verdiğimiz markaların çoğunluğu gıda sektörü üzerinde yoğunlaşınca, bilgi birikimimizi Timboo Cafe ile kendimiz için kullanmaya karar verdik. Timboo Cafe markası bizim serüvenimizin başlangıcı ve ilk kahramanı oldu, oranın konseptini ve kurumsal kimliğini tamamıyla biz oluşturduk. Daha sonra da sırasıyla La Gioia, Carmelo’s ve Marlinda markalarını oluşturduk ve bunların hepsi tek bir grup altında toplanmış oldu. Şu anda hepsi Crew Restaurant Group’a bağlı markalar olarak yola devam ediyor.Bugün geldiğimiz noktada profesyonel bir yönetim kadrosuna sahibiz; konsepti yaratıyoruz, dekorasyonundan müziğine, menüsünden reklam kampanyasına kadar markanın alacağı yolu bir bütün olarak tasarlıyoruz.

Peki sizin gıda yolculuğunuz nasıl başladı? Başkent’e damgasını vuran markaları çatısı altında barındıran Crew Restaurant Group yola çıkarken nasıl bir konsept yaratma fikri vardı, önceliği neydi?

Crew Restaurant Group’un kuruluşunun ana nedeni, işin temelini doğru kurmak, kaliteden ödün vermeden ürün ve hizmet standardizasyonunu koruyacak bir sistem oluşturmaktır.

Türkiye’de bu tarz örnekler çok az; insanlar bir sürü şube açıp her şubeyi sanki farklı bir yer gibi düşünüp öyle hareket ediyor. Mevcut markalarımızı ve şubeleri aynı bakış açısı ile yönetip yönlendirmek ve yeni markalar oluşturmak için bir merkeze ihtiyacımız olduğunu düşünerek Crew Headquarter’ı oluşturduk. Markalarımızın yönetimini tek grup çatısı altında topladık. Önceliğimiz “ekip”olmaktı, bu nedenle grubumuzun adı “Crew” oldu. Bizler ekip olmaya çok inanıyoruz, ekip olmak, özellikle bizim işimizde çok önemli.

Dolayısıyla Crew’un merkez haline gelmesi ve böyle bir oluşum içine girmemiz bu ihtiyaçlardan ortaya çıktı. Bu kontrol mekanizmamızı fazlalaştırıyor, standardizasyonu sağlıyor ve kalite kontrolünü de yükseltiyor. Her ürünün günlük olarak hazırlanması ve raf ömrüyle tüketilmesi esas kuralımız.

Standart ürün ve kalite yönetimi konularında sağlam bir altyapı oluşturmak yine önceliklerimiz arasında geliyor. Temeli sağlam atmak lazım ki devamı doğru gelsin. Crew olarak hedefimiz bunu daha da ileriki aşamalara getirebilmek…

Tüm restoranlarınız kısa zaman içerisinde alışkanlık yarattı… Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz, neden bu kadar sevildiniz sizce?

Beş altın kuralımız var: Lezzet, hizmet, hijyen, farklılık, kalite… Bunların tamamı bir bütün olmalı, biri eksik olur ise “marka” olmaz.

Her mutfağınız farklı bir bölgenin kültürünü yansıtıyor… Buna göre ekibinizi seçerken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Her markamız için ayrı mutfak ve menü danışmanlarımız var, konusunda uzman kişiler ile çalışıyoruz. Fakat en önemlisi araştırıyor, dünyadaki örneklerine bakıyor ve en doğru olanı kendimiz yaratıp uyguluyoruz. Farklı lezzetler, özel konseptler üzerinde işin uzmanları ile çalışmak bizim de gelişmemize olanak sağlıyor.

Siz en çok hangi mutfağı seviyorsunuz?Yemek yapmayı seviyor musunuz? En iyi yaptığınız yemek nedir?

Bana göre gastronomi dünyasının başkenti San Sebastian. İspanyol mutfağına ayrı bir ilgim ve merakım var. Sık sık ziyaret edip farklı ürünler, malzemeler ve teknikler öğreniyorum. Yemek yapmayı severim; malzemeleri tanımak, pişirmek tekniklerine hakim olmak ve ekibime öncülük etmek için dünyanın en iyi mutfak sanatları okullarından olan Le Cordon Bleu’da eğitim aldım.Fransız Usulü yahni en sevdiğim ve iyi yaptığım yemektir.

Farklı markaları aynı çatının altında buluşturmanın ve şubeleşmenin ne gibi zorlukları var? Kontrolü nasıl sağlıyorsunuz?

Grubumuzda dört farklı marka ve toplamda yedi şubemiz var. Tüm işletmelerin ve özellikle Timboo Cafe şubelerinin aynı kurumsal dili konuşması ve aynı hizmet anlayışıyla servis vermesi en önemli konuların başında geliyor. Bu nedenle yaklaşık 1.000 metrekare alan üzerine bir merkez kurduk. Bu merkez; üretim ve ar-ge mutfakları, Crew Akademi ile idari ofis alanlarından oluşuyor.

Crew Akademi’de chef, patisserie chef, barista ve servis elemanlarına eğitimler verilerek şubelerde çalışacak olan personelin donanımlı ve hazır olmasını sağlıyoruz.Grup işletmelerinde çalışmaya başlayacak tüm mutfak ve servis personelimizi önce merkezde kişisel hijyen ve gıda hijyeni konularında eğitime tabi tutuyoruz, mesleki konularda da eğitimlerini tamamladıktan sonra görev alacakları şubelere gönderiyoruz.Crew Restaurant Group olarak sadece hijyen konusunda değil, ekibin kişisel ve mesleki gelişimleri konularında da büyük yatırımlar yapıyoruz. Akademi’de uzman eğitmenler tarafından tüm ekibe İngilizce, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, yiyecek, içecek ve satış teknikleri gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yeme-içme sektöründeki birçok markada şubeler arası lezzet farkı oluyor… Bunun olmaması için öncelikli olarak nelere dikkat etmek gerekiyor?

Timboo Cafe şubelerinde sunulan ürünlerin tamamına yakını gıda mühendisi kontrolünde HACCP belgesine sahip ana üretim mutfaklarımızda günlük olarak yapılıyor. Tüm ürünler satın alma aşamasından başlayarak menüdeki yerini alana kadar büyük bir titizlikle kalite ve kontrol aşamalarından geçirilerek işleniyor. Şubelerimizin mutfak şefleri ile birlikte merkez ar-ge mutfağında yeni menü ve ürün denemeleri yapıyoruz. Ürünlerin standart reçetelerini oluşturuyor, ürünün lezzetinden tabaktaki duruşuna ve sunumuna kadar her türlü detaya burada birlikte karar veriyoruz. En önemli konulardan biri de takip. Bu işin temelinde takip ve denetim yatıyor. Şefler standart reçeteler ile üretim yapıyorlar, ancak lezzet ve sunum farklılığına hiçbir şekilde izin vermemek için tüm şubelerde farklı zamanlarda yemek yiyoruz. Ayrıca bizim fahri denetimcilerimiz var. Biliyorsunuz Timboo Cafe çocuk odaklı bir marka ve çocuklar ilk şubemizi açtığımız günden bu yana bizimle birlikte büyüdükleri için ürünlerimizin lezzetini en iyi onlar biliyor, şimdi de bütün şubelerimizde yemek yiyorlar ve bizi bilgilendiriyorlar. Ayrıca sadık bir misafir profilimiz de var aynı şekilde onlardan gelen geri bildirimleri de hızlıca değerlendirip gerekli konulara müdahale ediyoruz. Bunun yanında gizli müşteri araştırmaları yaptırıyor ve tüm sosyal medya mecralarda yapılan yorumları da takip ederek dikkate alıyoruz.

Gıda sektöründe dünyanın en başarılı ülkesi neresi sizce?

Az önce de söylediğim gibi kesinlikle, İspanya.

Dünyada ve Türkiye’de en çok beğendiğiniz restoranlar…

İspanya’da çok sevdiğim iki restoran var; Asador Etxebarri ve La Vina.

New York’a her gittiğimde ise mutlaka Nobu’ya uğrarım. İstanbul’da ise favorim Amanda Bravo.

Türkiye’de çok fazla sayıda restoran açılıyor… Fark yaratmak, kısa sürede kapanıp unutulmamak ve alışkanlık yaratıp başarıya ulaşmak için yeni nesil girişimcilere neler tavsiye edersiniz?

Misafir memnuniyetine önem vermek ve yüksek misafir sadakati sağlamak için yoğun çalışmalar yürütmeleri gerekiyor. Biz sahip olduğumuz markalar ile misafirlerimiz arasında duygusal bağ kurarak marka sadakatini ve değerini artırmaya çok çaba gösteriyoruz. Yeme – içme sektöründe altyapıçok önemli, yenilikçi olmak ve farklı trendleri takip etmek gerekiyor.

Geleceğe yönelik planlarınızdan bahsedelim biraz da… Yeni markalar, yeni şubeler, Başkent’i veya başka illeri bekleyen sürprizleriniz olacak mı?

Crew Restaurant Group’ta şu an 450’ye yakın personel istihdam ediyoruz, yeni açılacak şubeler ve hazırlıkları devam eden yeni konsept projeler ile bu sayı gün geçtikte artacak. Yaptığımız yatırımlarla Ankara ekonomisine katkıda bulunuyoruz, pek çok yerli ve yabancı yatırımcıdan teklif alıyoruz. Timboo Cafe markasını kısa vadede Ankara’da hedeflediğimiz şube sayısına ulaştırdıktan sonra başta yurt içinde ve yurt dışında yapacağımız yeni yatırımlarla geliştirmeyi hedefliyoruz. Başta İstanbul ve İzmir’de açacağımız yeni şubelerin yanı sıra, eş zamanlı olarak Eskişehir, Bursa, Antalya, Adana ve Mersin gibi çevre illerde franchise vermeye başlayacağız. Bu arada Ankara’da feminen yepyeni bir markanın daha hazırlığını yaptığımızın müjdesini ilk olarak size vermek isterim.

Carmelo’s ve La Gioia markalarını dünyaca ünlü şefler ve danışmanlar ile yapacağımız farklı projelerle geliştireceğiz. Yapacağımız organizasyon ve etkinliklerle dünyadaki yeni trendleri ve farklı dinamikleri bu markalar aracılığı ile sunacak ve büyüteceğiz.

Marlinda markasının da Ankara’da gelişimini ve oluşumunu tamamladıktan sonra, sahip olduğu ilgi çekici konsepti, sunduğu geleneksel yemekler ve lezzetleri ile yurt dışında da şubeleşerek özellikle Londra’da büyümesi için girişimler yapmayı planlıyoruz.