Başarım Sensin Derneği düzenlediği iftar davetiyle üyelerini buluşturdu.

Ajia Hotel’de gerçekleşen iftar yemeği öncesinde konuklar Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder’den derneğin projeleriyle ilgili bilgi aldılar. İftar saatinin gelmesiyle birlikte konuklar masalara geçerken, iftarda Elçin Oflaz konuklara sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler sundu. İftarin ardından ise konuklar fasıl eşliğinde hoş bir gece geçirdiler. Ayrıca gecede Öznur Yakı’ın sahibi olduğu Lion Diamond tarafından vakfa bağışlanan takılar da satışa sunuldu.