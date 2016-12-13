‘Başarım Sensin Derneği’, üniversite öğrencilerine destek sağlamak amacıyla yine özel bir davete imza attı. Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Ulus 29’da düzenlenen şık ve anlamlı öğle yemeği davetine sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Plastik Cerrah Operatör Dr. Tunç Tiryaki ve Onkim Genel Müdürü Cansen Kut da davete konuşmacı olarak katıldı.

Başarılı ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine destek sağlamak amacıyla kurulan ‘Başarım Sensin Derneği’, Ulus 29’da düzenlediği şık öğle yemeği daveti ile yine anlamlı bir buluşmaya imza attı. Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete sosyal yaşam dünyasından tanınmış birçok isim katılırken Plastik Cerrah Operatör Dr. Tunç Tiryaki ve Onkim Genel Müdürü Cansen Kut da davete konuşmacı olarak katıldı. Dr. Tunç Tiryaki ve Cansen Kut’un, kök hücre ve kordon kanı üzerine bilgiler verdiği yemeğin geliri derneğin gönül çatısı altında bulunan öğrencilerin burs fonuna aktarıldı. Davette bir araya gelen bayanlar hem hoş sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler hem de maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine destek sağlama fırsatı buldular. Dernek Başkanı Şule Argüder etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, bu sene derneğe Galatasaray, Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesi’ne istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de katıldığının bilgisini verdi.