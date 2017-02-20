Nadide Gölpınar ve Remzi Gölpınar çiftinin kızları Elif Gölpınar ile İlhan Karaduman ve Özlem Karaduman çiftinin oğulları Kerem Karaduman Sheraton Otel’de gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Sak Organizasyon imzasıyla gerçekleştirilen şık düğüne gelin ve damadın arkadaşları, yakın aile dostları ve akrabalar katıldı. 2016 yılının Şubat ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan genç çift şahitlerin önünde aşklarını resmileştirdi. Lise yıllarından başlayan tanışıklıklarını 600 kişinin katıldığı muhteşem bir düğün töreni ile aileye dönüştüren genç çiftin balayı için ise Dubai’yi tercih edeceği öğrenildi.