Makine Mühendisi Ömercan Küçükşahin ile İrem Fırat, Bilkent Otel’in Sakarya salonunda gerçekleşen şık düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Bir bucuk yıldır birlikteliklerini devam ettiren ikili geçtiğimiz günlerde evlendi. Çiftin nikah törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. İkilinin nikahını Fethi Yaşar kıyarken renkli görüntüler yaşandı. Mutlu çift, nikahın ardından muhteşem bir dans gösterisi ile konuklara keyifli dakikalar yaşattı. İkili düğünün ardından Dubai’ye uçtu.

Spot: Bilkent Otel’de gerçekleşen ve 777 Organizasyon tarafından düzenlenen görkemli düğünde hiçbir detay atlanmadı.