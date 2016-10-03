Tuna Şenocak ve Okan Yücel üç yıl önce başlayan birlikteliklerini görkemli bir düğünle taçlandırdı.

Uğurlu Mücevherat’ın sahiplerinden Okan Yücel ile üç yıldır birlikte olduğu Tuna Şenocak, Ankara Sheraton Otel’de dünyaevine girdi. Görkemli geceye çok sayıda seçkin konuk katıldı. Fuayede gerçekleşen kokteylin ardından balo salonundaki yerlerini alan konuklar heyecanla genç çiftin geceye katılmasını bekledi. Alkışlar eşliğinde salona giren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Törende çiftin şahitliklerini damadın ağabeyi Akın Yücel ile Hasan Köksal ve Metin Kirci üstlendi. Hayatlarını birleştiren “evet” cevaplarını veren genç çift, ilk danslarının ardından davetlilerin masalarını ziyaret ederek tebrikleri kabul etti. Bu görkemli gecenin mimarı ise 777 Organizasyon’du. Çiçeği burnunda evliler balayını Paris’te geçirecek.