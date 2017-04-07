Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci, sağlıklı yaşam ve beslenmenin sırlarını Panora AVM’de anlattı.

14 Mart Tıp Bayramı’nda ilkbahara formda girmenin yollarını Panora AVM misafirleri ile paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Bekmezci, pek çok merak edilen sorunun yanıtını da misafirler için yanıtladı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Panora AVM Piri Reis alanında gerçekleşti. Sağlıklı kilo vermenin yanı sıra sağlıklı beslenmenin de inceliklerini anlatan Bekmezci, şunları söyledi: “Diyetin mutlaka kişiye özel olarak belirlenmesi gerekiyor, çünkü herkesin kalori ihtiyacı cinsiyete, yaşa, boya, ağırlığa göre değişiyor. Diyet yapacak kişinin genel sağlık durumu ise kan tahlilleri ve muayene ile belirleniyor. Bunlara ek olarak sosyal hayatı ve mevcut beslenme alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak kişiye özel bir diyet programı belirleniyor.” Zayıf olmak demenin sağlıklı olmak anlamına gelmediğinin de önemle altını çizen Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci “Herkes sıfır beden olmak zorunda değil. Önemli olan sağlıklı ve düzenli beslenmek. Bunların yanı sıra metabolizmayı zinde tutmak için spor ve egzersiz de şart. Mümkünse her gün 30 dakikalık egzersiz yapılmasını tavsiye ederim” diye konuştu. Etkinlik, katılımcıların merak ettikleri soruların cevaplanması ile son buldu.