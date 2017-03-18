Ünlü moda tasarımcısı Mehmet Köymen ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Mahbube Gürkan sosyal sorumluluk projesi için el ele verdi.

İkili 2 Mayıs 2017 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenleyecekleri Bahar Karnavalı’nın detaylarını basın toplantısı ile anlattı. Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen basın lansmanına basın mensuplarının yanı sıra projeye destek veren ünlü isimler de katıldı. Mahbube Gürkan ve Mehmet Köymen’in kısa tanıtım konuşmasıyla başlayan davette ikili proje ile ilgili konuklarına ve basına bilgi verdi. Bahar Karnavalı Alışveriş Şenliği’nin kapı geliri, açık arttırma geliri ve bağışları Türkiye’nin en köklü vakıflarından Alzheimer Vakfı’na bağışlanacak. Türkiye’nin 85 ünlü markasının katılacağı, 10:00 ve 22:00 saatleri arası açık kalacak şenliğe birçok ünlü sanatçı ve sosyal yaşam dünyasının ünlü simaları katılarak gün boyu çeşitli aktiviteler gerçekleştirecek.