Elde edilen tüm gelirin Alzheimer Vakfı’na bırakıldığı Bahar Karnavalı Alışveriş Şenliği, ünlü modacı Mehmet Köymen ve organizatör Mahbube Gürkan’ın ev sahipliğinde, Lux Resort & Residance Bodrum sponsorluğunda, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü simaların katılımı ile gerçekleşti.

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, hasta ve yakınlarına destek olmak amacıyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen Bahar Karnavalı Alışveriş Şenliği’nin açılış töreninde Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, organizasyonun ev sahipliğini gerçekleştiren Mahbube Gürkan ile Mehmet Köymen’e, Alzheimer Vakfı Üyesi Zafer Kozanoğlu’na, etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Lux Resort & Residance Bodrum Yönetim Kurulu Başkan’ı Muratcan Akdoğan’a gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Etkinliğin katılımcı markaları arasında yer alan mücevher tasarımcısı Arda İşler, açılış töreni sırasında mücevher koleksiyonundan özel tasarım bir broşu Alzheimer Vakfı’na bağışladı. Arda İşler’e desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getiren Prof.Dr. Engin Eker, bağışlanan broşu Ramazan ayında gerçekleştirecekleri iftar yemeği davetinde açık artırmaya sunacaklarını belirtti.