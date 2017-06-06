İki başarılı iş kadını Tülay Özmen ve Nursel Arslan “Luxury Spring Party” adında özel bir alışveriş etkinliği düzenledi.

Kuruçeşme Sortie’de gerçekleşen etkinlikte birçok önemli marka stant açarken, gün boyu süren etkinliğe sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri yoğun ilgi gösterdi. Zirve Project ve Onka Grup desteğiyle gerçekleşen etkinlikte konuklar bol bol alışveriş yaparken, markalar da yeni sezon koleksiyonlarını sergilediler. Konukların eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde alışveriş yapma fırsatı yakaladığı etkinlikte ayrıca şarkıcı Kendi hazırlanan özel sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Tülay Özmen ve Nursel Arslan’ın konuklarıyla yakından ilgilendiği etkinlik akşam saatlerinde son bulurken konuklar Özmen ve Arslan’ı tebrik ederek etkinlikten ayrıldılar.