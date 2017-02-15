Ayhan Sicimoğlu’nun kızı Ayşe Sicimoğlu ve piyanist Ali Tolga Demirtaş, İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) tarafından düzenlenen yardım gecesinde sahne aldı. Geceyi Ayhan Sicimoğlu sundu.

Bilkent Konser Salonu’ndaki konsere İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı ev sahipliği yaptı. Geceye eski bakanlardan Hikmet Sami Türk ve eşi Fatma Türk, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Bilkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalar, Yönetim Kurulu Üyesi Şermin Savaşçı ve eşi emekli büyükelçi Hatay Savaşçı gibi isimler katıldı. Ayla Hatırlı, konserden elde edilen gelirin burslu öğrenciler yararına kullanılacağını söyledi. Hatırlı, vakıf olarak 300’ün üzerinde öğrenciye burs imkanı sağladıklarını aktardı. Konserin sunumunu yapan Ayhan Sicimoğlu, esprileri ile keyifli anlar yaşattı. Sicimoğlu, kızı Ayşe’nin Paris’te yaşadığını ve küçük yaştan itibaren opera söylediğini belirtti. Konserde Ayşe Sicimoğlu ve piyanist, besteci, multienstrumanist Ali Tolga Demirtaş, klasikten caza, Türkçe şarkılardan Fransızca aryalara geniş repertuarda bir konser verdi.