Lüks erkek giyim markası Hugo Boss ve lüks doğal kozmetik markası Aveda ortak bir babalar günü daveti düzenlediler.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davet Akasya Acıbadem Hugo Boss mağazasında gerçekleşti. Babalar günü öncesinde hanımların bir araya geldiği davette Aveda’nın uzman saç bakım ekibi saç bakımıyla ilgili tüyoları paylaşırken, Hugo Boss’un stil ekibi ise babalar için özel hediye seçeneklerini konuklara sundular. Aveda’nın birbirinden özel ürünlerinin de tanıtıldığı davete katılan ünlü isimler davete özel indirimlerle hem Aveda’nın hem de Hugo Boss’un birbirinden özel hediye seçeneklerinden satın aldılar. Davete Hugo Boss adına Anıl Atalan, Aveda adına ise Begüm Sarsan ev sahipliği yaparken, misafirler davetin sonunda iki isme de teşekkür ederek mağazadan ayrıldılar.