Dünyanın en büyük ve en prestijli yat üreticisi Azimut Yachts’in Türkiye distribütörü Karina Yatçılığın, Mandarin Oriental, Bodrum’da The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum işbirliği ile ilk kez düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması’na iş, sanat ve cemiyet dünyası büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’de sektör lideri olan Karina Yatçılık ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum’un düzenlediği “Azimut Türkiye Yaz Buluşması”, Mandarin Oriental, Bodrum, Assaggio Restaurant’da yapıldı. Azimut Yachts’ın Türkiye prömiyeri yapılan Azimut 77S modeli ve Atlantis 50 modeli, 19-24 Temmuz tarihleri arasında sergilenerek ilk defa etkinlik akşamında cennet koyunun denizinde özel davetlilere sunuldu.

Azimut Yachts özel tekne koleksiyonunu Türkiye’de temsil etmeye başlayan İstanbul merkezli yat satış firması Karina Yatçılık tarafından tüm tekne tutkunları ve Azimut Yachts sahiplerinin ilk defa bir araya getirildiği buluşmaya Azimut Yachts İtalya’danEMEA/APAC Bölgesi Satış ve Servis Direktörü Luca Cristino ile Avrupa Bölge Müdürü Jad Zakkak Migliorini de katıldı.

Karina Yatçılık yönetici ortakları Murat Soydaş ve Ersev Sevinçer ev sahipliğinde yapılan 150 kişilik özel davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından da Hülya Kocadon, Zafer Kozanoğlu, Merak Yazıcı, Tuncay- Songül Aşçı, Dursun Çizer, Gökhan – Özlem Avcıoğlu, Işıl – Rüştü Reçber, Özge Ulusoy, gibi isimler katıldı.

Türkiye prömiyeri ilk defa yapılan Azimut 77S modelini de yakından inceleme imkânı bulan konuklar, davette Michelin yıldızlı İtalyan Chef tarafından hazırlanan ikramlar, kokteyller ve gece boyunca büyük övgü alan Elif Çağlar caz performansı ile keyifli vakit geçirdiler.

Karina Yatçılık Genel Müdürü Murat Soydaş, “Azimut Yachts’ın Türkiye temsilciliğini üslenmemiz sonrası deniz severlerle ilk buluşmamızı bu davet ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Mandarin Oriental Bodrum’un mükemmel tesis ve hizmet anlayışı, işbirliği yaptığımız partnerlerimizin destekleri ve Karina ekibinin özenli çalışmasıyla gerçekleştirdiğimiz bu güzel geceyi, uzun yıllardır birlikte deniz ve tekne sevgisini paylaştığımız seçkin dostlarımızla paylaşmış olmak bize büyük mutluluk verdi. Karina Yatçılık Azimut Yachts ile birlikte büyümeye devam ediyor. Bu buluşmaları önümüzdeki dönemlerde de hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Azimut Yachts, uzun menzilli seyirler yapmayı seven yat tutkunları için ideal hızlı spor teknelerden oluşan S Collection serisinden 77S modelini ilk defa Bodrum’da Mandarin Oriental, Bodrum’da 19-24 Temmuz tarihleri arasında sergiledi. 24 metrelik bir gövdede bir mega yatın teknik özelliklerine sahip olan 77S, her seyir süratinde yüksek verim sağlayacak şekilde tasarlanmış hidrodinamik gövde, triple IPS motor, açılan kıç platformu ile beach alanı ve garaj, çift modlu gövde gibi birçok yenilik sunuyor. Teknik ve tasarım mükemmelliği ile 77S serisi konuklar tarafından büyük bir ilgi gördü.

Azimut Yachts’ın S spor serisinin yanı sıra Flybridge, Magellano, Atlantis ve Grande serilerinin de temsilciliğini yürüten Karina Yatçılık, markanın çıkartacağı yeni modelleri Türkiye’de tekne severlere tanıtmaya devam edecek.