Öncelikle kendimize küçük bir uygulama yapalım ve hayatımızın önem sıralamasını belirleyelim. Hayat, havaya attığımız 5 topla oynanan bir oyun gibidir. Bu toplardan sadece bir tanesi plastiktendir, geri kalanlarının hepsi incecik bir camdan yapılmıştır. Bu toplar; işimizi, ailemizi, sağlığımızı, dostlarımızı ve benliğimizi temsil eder. Bu 5 top içinde sadece işimiz lastik olan toptur ve onu elimizden düşürürsek zıplatabiliriz. Ancak diğer 4 top camdan yapıldığından düşerlerse kırılırlar ve yerlerine konulamazlar. Bunu fark etmeli ve hayatımızı bu dengeye göre kurmalıyız. Oysa hepimiz o lastik topu tutabilmek uğruna, diğer camdan ve değerli topları kırar dökeriz. Ailenizin ne kadar değerli olduğunu unutmayın ve her fırsatta onları doyasıya yaşayın. Dostlarınızı sonsuz anlayışlı sanmayın, bir anda ellerinizden kayıverirler ve tekrar bulamayabilirsiniz. Camdan topların kıymetini bilin ve hep havada kalmaya devam etsinler. Sevgili Üzeyir ustanın dediği gibi…

Gelin aynada kendinizi, hayatınızı izleyelim ve aynalayalım kendimizi…

Ayna Çalışması

Bir kişiye sinirlendiğiniz zaman ya da üzücü bir olayla karşılaştığınızda, dönüp kendinize sormanız gereken üç şey var:

1. Bu olay, negatif bir bilinçaltı kaydımı değiştirmem gerektiğini mi haber veriyor?

2. Bu olay ya da kişi, hangi korkumun düğmesine basıyor?

3. Bu kişi bana aynalık mı yapıyor?

Birinin bize aynalık yapması ne demektir?

Birinin bize aynalık yapması demek, kabul etmediğimiz, hatta sır gibi sakladığımız özellikle yumuşak karnımız olarak gördüğümüz yönlerimizi bize göstermesidir. Biz bu durumdan pek hoşlanmayız, ancak aslında kendi görünmeyen taraflarımızı görmek için önemli bir konudur.

Örneğin; birine korkak diyorsanız, sizin nerede, ne zaman hatta nasıl bir korkaklık yaptığınızı bulup bu davranışınızla yüzleşmeniz gerekir. Hatta bunu birlikte bir çalışmayla yaparsak daha net anlarız.

Şimdi elinize bir kağıt kalem alın.

Uygulama:

Bütün hayatınızın içine dahil olan yakınlarınızın ve beraber en çok vakit geçirdiğiniz kişilerin ismini alt alta bir kağıda düzgün şekilde yazın. Aile içinden kişiler ve yakın dostlar olabilir. Şimdi de her bir ismin yanına onların beğenmediğiniz yönlerini yazın. Sonra da sizin bunları tek tek nerede, ne zaman ve nasıl yaptığınızı bulun. Kimin hakkında ne dediyseniz, kendinizde bulabilirsiniz. Başkalarında gördüğünüz beğenmediğiniz davranışlar mutlaka az ya da çok sizde de mevcuttur.

“Niye etrafımda hep bu tipte insanlar var?” diye soruyorsanız aslında o tip insan sizi gösteriyor ama bunu kabul etmiyorsunuz, kendi kendinize böyle olduğunuz için kızıyor ve inkar edercesine aslında öyle davranıyorsunuz. Sizinle aynı enerjide olan insanları mıknatıs gibi etrafınıza çekersiniz. Siz onlara ayna olursunuz onlar da size ayna olur. Siz enerjinizi onlara karşı çözümlediğiniz zaman, ya hayatınızdan çıkacaklardır -ki en çok yapılan davranış budur- ya da size karşı davranışlarını değiştireceklerdir. Siz enerjinizi değiştirdiğiniz zaman karşınızdaki kişilerin size karşı olan davranışlarını da değiştirmiş olursunuz. Sizden giden mesaj değiştiğinde, karşıdan yansıyıp size dönen mesaj da değişmiştir.

Siz sinirli olduğunuzu kabul ederseniz, ya sinirlenmekten vazgeçeceksiniz (saman alevi bile olsa) ki size de sinirlenilmesinden ya da sinirlenen insanlara kızmaktan vazgeçeceksiniz. Çünkü onlar da aynı sizin gibi birtakım korkuları yüzünden bu davranışları gösteriyorlar.

Eğer baştan sizin de buna benzer tüm davranışlara sahip olduğunuzu kabul ederseniz bütün dünyaya bakışınız değişecektir. Siz kendinizde başkalarında olmasından hoşlanmadığınız davranışların bulunmadığını düşündüğünüz sürece bu savaş devam edecektir.

Hadi gelin bu yaz kendinizle barışın ve sahip olduklarınızı açık yüreklilikle kendinize yüksek sesle söyleyin… Bakın nasıl değişecek tüm olumsuzluklar…

Bu Yaz Hayatımızda Yeni Bir Döneme Başlayalım…

Harika bir yaz yaşayın, bol bol olumsuzluklarınızdan uzaklaşmak için içsel çalışmalar yapın. Kendinizi sevin ve değerli olduğunuzu unutmayın. Yeni döneme başlarken Eylül ayı ile birlikte yeni bir sayfayla devam edin hayata.

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