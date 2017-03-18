Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması’nın sonuçları, Zorlu PSM’de düzenlenen tören ile açıklandı.

Oyuncu ve Sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni’ne iş dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterdi. Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Alışveriş merkezleri toplumumuz için sevdikleri ile vakit geçirebildikleri sosyal bir yaşam alanı olmakla birlikte markaları ve kullanıcıları bir araya getiren en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Perakende markalarımızın, edindikleri tecrübelerle gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada hayata geçirdikleri çalışmalar, ülkemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Bugün burada tüm bu başarıları tek potada eriterek Türkiye’nin 1 numaralı markası olmuş kurumlarımızı ödüllendirmek için bir araya geldik. Umudumuz; markalarımızın gelecek dönemde daha büyük başarılara imza atarak gerek ekonomimize ve istihdama gerekse ülkemizin uluslararası arenada bilinirliğine katkı sağlaması. Bu güzel gecede emeği geçen ve bizleri onurlandırarak katılan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, LCWaikiki, Günlük Giyim ve Çocuk Giyim kategorilerinde ödüle layık görülürken, Teknosa, Teknoloji Perakendeciliği ve Anchor Mağaza Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Törende En Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü’nü ise, Koton reklam kampanyası ile Fahriye Evcen aldı.