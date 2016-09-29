Makine mühendisi Ahmet Enginar ile Victoria’s Secret – Bath&Body Works Bölge Müdürü Burçe Öney şık bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Burçe Güney ve Ahmet Enginar Hacettepe Beyaz Ev’de gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. 3 yıl önce bir kafede başlayan aşklarını evlilik kararıyla taçlandıran çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Hiçbir detayın atlanmadığı düğün töreni tüm hazırlıkların ve davetlilerin katılımının tamamlanmasının ardından başladı. Yoğun alkış eşliğinde nikah masasına gelen çift, nikah memurunun sorusuna büyük bir heyecanla evet dedi. Daha sonra ilk danslarını gerçekleştiren çiftin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Fotoaltı: Victoria’s Secret Bölge Müdürü Burçe Güney ve Yüksek Makine Mühendisi Ahmet Enginar 3 yıl önce bir kafede başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.