Türkiye’nin önde gelen mücevher firmalarından Storks Altın Mücevherat, yeni koleksiyonu olan Aşk-ı Hüma koleksiyonunu Cepa AVM’deki mağazasında düzenlediği bir lansmanla tanıttı.

Türkiye’nin ilk mücevher firmalarından olan ve 50 yıllık deneyimi ile kalitesini kanıtlamış Storks Altın Mücevherat yepyeni bir koleksiyona imza attı. Tamamı el yapımı olan ve 12 parçadan oluşan Aşk-ı Hüma koleksiyonu düzenlenen bir lansmanla Cepa AVM’de tanıtıldı. Tarihsel araştırmalar sonucu 6 aylık bir süreçte hazırlanan ve isimlerini Osmanlı sultanlarından alan 12 ayrı mücevher basına tanıtıldı. İsimlerini Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mahidevran Sultan, Mihrimah Sultan, Valide Handan Sultan gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda iz bırakmış sultanlardan alan koleksiyon parçaları yine bu şahısların sevdiği mücevherler ile hazırlanarak koleksiyonda yer buldu. Ankara’da 10 yıldır hizmet veren Cepa AVM Mağazasında verilen lansmanda konuşan Marka Temsilcisi Şükrü Demir; “Bu koleksiyon dış pazarda Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.” diyerek koleksiyonun önemine vurgu yaptı.