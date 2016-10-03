Müzikseverleri sıcak melodileriyle kucaklayan Pinhani grubunun üyeleriyle Next Level Alışveriş Günü’nde verdikleri konser sonrası samimi bir röportaj gerçekleştirdik.

Kavak Yelleri ile isminizi duyurdunuz ama müzik kariyeriniz çok daha öncelere dayanıyor… Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Selim Aydın: 2000’li yılların başında amatör bir gruptuk. Genelde Taksim’de barlarda çalıyorduk, kendi şarkılarımızı çok nadiren çalıyorduk. 2004 yılında grubumuz aşağı yukarı bugünkü halini aldı. 2006 yılının başında da ilk albümümüzü yayımladık. 1 yıl içinde 50’den fazla konser yaptık ve epey tanındık ama yine de ağırlık büyük şehirlerdeydi. 2007 ortalarında Kavak Yelleri ile adımızı daha çok duyurmaya başladık, artık tüm Türkiye’nin tanıdığı bir grup haline gelmiştik. Konserlere gelen kişi sayısı da arttı doğal olarak.

Pinhani’nin anlamı nedir?

Sinan Kaynakcı: Farsça; ‘gizli olan’ anlamına geliyor. Dedemin şiir yazarken kullandığı takma isim; yani mahlas Pinhani.

Dizide çalınan şarkılar hala dillerde. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hami Ünlü: Bazı diziler ya da filmler şarkılarıyla yaşar… Örneğin; Süper Baba, Eşkıya… Kavak Yelleri de öyle olacak, belli. İyi olan ve kullanıldığı yapıma tam oturan şarkılar unutulmuyor. Uzun yıllar boyunca o şarkıları çalmadan sahneden inemeyeceğiz gibi görünüyor.

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Selim Aydın: Tamamen türkülerden oluşan bir albüm kaydediyoruz. Son zamanlarda en önemli uğraşımız bu. Albümde Türkiye’nin en önemli geleneksel müzisyenlerinin büyük bir bölümü misafir olacak.

Eray Polat: Yakında yeni albümümüzden bir şarkıya daha klip çekeceğiz; ‘Sen Olmayınca’ .

Sinan Kaynakcı: Birçok da konser vereceğiz, daha önce hiç gitmediğimiz şehirlere her zaman olduğu gibi öncelik vereceğiz.

Alternatif rock gruplarından en çok beğendiğiniz isimler kimlerdir?

Selim Aydın: Ben yeni çıkan gruplardan ‘Adamlar’ı beğeniyorum.

Sinan Kaynakcı: Yeni çıkanlardan Ars Longa en çok dinlediğim. Rashit de çok dinlerdim eskiden. Duman ve Mor ve Ötesi de bir zamanlar alternatif sayılıyordu, o zamanlar konserlerine giderdim.

Dünyada takip ettiğiniz gruplar kimler?

Eray Polat: Ben Pink Floyd’u hiçbir gruba değişmem.

Sinan Kaynakcı: Radiohead ve RHCP. Gerçi, bu günlerde eskisi kadar takip etmiyorum ikisini de.

Selim Aydın: Eski grupları da yeni grupları da takip etmeye çalışıyorum. Buraya göre yapılan müzik çok daha yenilikçi.

Hami Ünlü: Ben tam bir rock dinleyicisi değilim ama yabancı grupları müzikal yaklaşım olarak daha çok beğeniyorum.