Ankara’nın ve sağlık sektörünün açılışını merakla beklediği Arte Hastanesi sağlık sektöründen, iş dünyasından ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katılıdğı bir törenle açıldı.

Ankara Çayyolu’nda yıllardır sağlık hizmeti sunan Arte Tıp Merkezi, Arte Hastanesi olarak sağlık sektörünün hizmetine girdi. Sağlık sektöründen iş ve siyaset dünyasından bir çok davetlinin katılımıyla geçekleşen davet açılış davetlilerin açılış alanına gelmesiyle başladı. Daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesi ve kokteyl olarak devam eden törende misafirler için bir canlı müzik dinletisi de sunuldu.