2011 yılında Floransa’da kurulmasından itibaren kısa süre içerisinde ayakkabı dünyasının önde gelen markaları arasında yer almayı başaran Aquazzura’nın yeni koleksiyonu BEYMEN Kavaklıdere mağazasında gerçekleştirilen özel bir davetle tanıtıldı.

Ayakkabı tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği davete iş dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim katılım gösterdi. Davet süresince markanın kurucusu ve tasarımcısı Edgardo Osorio davetlilerin her biri ile özel olarak ilgilenirken koleksiyonlar hakkında bilgi verdi, aynı zamanda kendi tasarlamış olduğu ayakkabı ve çizimlerini imzaladı. Davetliler Aquazzura’nın ürünlerini ilgiyle incelerken beğendikleri ürünleri almayı da ihmal etmediler.