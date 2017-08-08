Başarı hikayesiyle adından sıkça söz ettiren Nef, ilk ‘luxury living’ projesinin lansmanıyla Bodrum’a damgasını vurdu. Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos’un konseri ile renklenen Nef Yalıkavak’ın satış ofisi, 05 Ağustos Cumartesi akşamı iş dünyasının ve cemiyet hayatının buluşma noktası oldu.

Yenilikçi yaklaşımıyla sektöründe farklılaşan ve 3 yıldır sektör lideri olan Nef, ilk ‘luxury living’ projesi Nef Yalıkavak’ın lansmanını, iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla 05 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Nef Yalıkavak’ın satış ofisinde gerçekleşen lansman partisinde, dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum’un unutamayacağı bir geceye imza attı.

Türkiye’ye olan sevgisini her defasında dile getiren başarılı sanatçı, sevilen parçalarını Bodrum’da Türk hayranları için seslendirdi.

Uzun süre sahnede kalan Yunan şarkıcı Remos, sahne performansıyla kendisini dinleyen iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişiye keyifli anlar yaşattı.

Hayranları ile buluşmasına aracı olduğu ve bu muhteşem geceye ev sahipliği yaptığı için Nef’ e teşekkür eden ünlü sanatçı, “Türkiye ve Yunanistan birbirine yakın iki dost ülke. En büyük dileğim bir gün Türk ve Yunan izleyicisinin tek yürek olması” dedi. Sanatçı sonrasında sahneyi ünlü DJ Doğuş Çabakçor’a bıraktı.

İş dünyası ve cemiyet hayatından 1800 misafirin katıldığı davette, dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini de konuklara unutulmaz lezzetler hazırladı.

LÜKSÜN NEF TANIMI; ‘LUXURY LIVING’

Tüm dünyada giderek yükselen lüks yaşam trendi, Türkiye’de Nef ile Bodrum ve İstanbul’da hayat buluyor. Nef, lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen yeni bir bakış açısı sunuyor. İlk ‘luxury living’ projesini Yalıkavak’ta hayata geçiren Nef, Nef Kandilli ve Bodrum’un eşsiz koylarından Cennet Koyu’nun hemen yanında yer alan Nef Gölköy projeleriyle, herkesin hayallerini süsleyen benzersiz bir yaşamın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ OTELİ BANYAN TREE, NEF İLE BODRUM’DA

Üç tarafı denizlerle çevrili 116 dönümde inşa edilen, 460 metre uzunluğundaki sahili ve 2 bin metrekare kumsalıyla, denize sıfır bir yaşam düşleyenlerin yeni tercihi olan Nef Yalıkavak’ta, 389 adet villa ve rezidans bulunuyor. Kemer Country’nin de mimari olan Torti Gallas’ın tasarladığı proje, Ege ruhuna uygun renkler ve doğal dokuların eşlik ettiği bir tasarım ile inşa ediliyor.

Dünyanın önde gelen ultra lüks otel zinciri Banyan Tree, Avrupa’daki ve Türkiye’deki ilk otelini, Nef Yalıkavak projesinin içerisinde hayata geçiriyor. Hollywood yıldızları, ünlü zenginler, Avrupalı bürokratlar ve Türkiye’den yıldız isimlerin tercih ettiği Banyan Tree, 2019 yılı itibariyle Nef Yalıkavak’ta hizmet vermeye başlayacak.

Nef Hakkında:

Nef, Timur Holding’in bünyesi altında yer alan bir gayrimenkul markasıdır. 2010 yılından bu yana en küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan Nef, bu hedefle çıktığı yolda kısa sürede büyük işlere imza attı. Türkiye’de ve dünyada 6 ülkedeki büyük metropollerde sektörel ihtiyaçları analiz etmek için uzman kişi ve kurumlarla çeşitli anketler ve araştırmalar yapan Nef, hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktası haline getirerek çalışmakta ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandırmak için satıştan pazarlamaya bütün katma değer zincirini yeniden tasarlamaktadır. Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 5’i ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutmakta ve dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışmaktadır.