Fairmont Quasar İstanbul, büyük açılış partisi ile ilkbahara “merhaba” dedi.

Görkemli bir organizasyon eşliğinde gerçekleşen geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Viatrans A.Ş. CEO’su Pınar Aybek, Fairmont marka sahibi Accor Grubu’nun İngiltere, İrlanda, Rusya ve Türkiye’den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aiden McAuley ve Accor Lux COO Duncan O’Rourke’nin hazır bulunduğu davete katılan ünlü konuklar kırmızı halı seremonisi ile partiye adım attılar. Ünlü sunucu Tanem Sivar’ın kırmızı halı röportajlarıyla renk kattığı gece ENBE Orkestrası ve ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un performansı ile unutulmaz anlara sahne oldu. Konuklar gecede ayrıca otelin lezzet durakları olan Demlique, Stations, Marble Bar ve Aila’da geceye özel olarak hazırlanan muhteşem lezzetleri tattı. Gece boyunca tüm konuklarıyla yakından ilgilenen Fairmont Quasar İstanbul Genel Müdürü Kai Winkler, hoş geldiniz konuşmasında, New York’un ünlü oteli The Plaza’dan Londra’nın ikonik oteli The Savoy’a kadar yetmişin üzerindeki otelinde, yüz yılı aşkındır misafirlerinin “anlarını anılara dönüştüren” dünyaca ünlü zincir Fairmont’un İstanbul’da da farklı bir deneyimi yaşatma hedefinde olduğunu ifade etti.