Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Merit International Hotels & Resorts önemli bir moda etkinliğine daha ev sahipliği yaptı.

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in “Haute Couture 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu”, ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta görücüye çıktı. Merit Royal Premium Hotel’deki defileye; Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer ile Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Defilede Dilek Hanif’in 30 parça kıyafeti sergilendi. Merit International sponsorluğunda gerçekleşen defilenin baş mankeni ise Çağla Şikel oldu. Defilenin açılışını ve kapanışını giydiği giysilerle yapan Çağla Şikel’e çok sayıda manken eşlik etti. Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı defileye ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu da performanslarıyla renk kattı. Dilek Hanif imzasını taşıyan kıyafetlerden biri ise düzenlenen açık artırmada 90 bin TL’ye alıcı buldu. Demet Şahin adına alınan kıyafetin ve geceden elde edilen gelirin tamamı Kuzey Kıbrıs’ta lösemi hastası çocuklar için çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.