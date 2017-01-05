Ankara’da yeni bir marka ortaya çıkaran ve isimlerini uzun zamandır “alışıldığın dışında” yorumlarıyla birlikte duyduğumuz Memet Can Ağım ve Doğukan Kayabaş, ortak olarak açtıkları Style Up Stüdyo’yu anlatıyor…

Çok hareketli olduğunu bildiğimiz sektörde, özellikle de Ankara’da, makyaj stüdyoları geçtiğimiz yıllara göre modaya daha çok ayak uyduruyor. Bu görüşe katılır mısınız? Sizin bir yol haritanız var mıdır mesela?

Aslında bir süredir yeni bir anlayışı farklı bir temayla ortaya çıkarma hayalimiz vardı. Ankara’da sektöre bakışı ve vizyonu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Bunu sadece düğün sektörüyle sınırlamak yanlış olur. Modayı şekillendiren ona can veren bir çizgi yaratmaktan bahsediyoruz. Kendi kendini yenileyebilen, sürekli revize edebilen bir anlayışla demode kalmış eski derimizden kurtulup canlı renklerle sağlam adımlar atarak ilerleme amacımız var. Saç ve makyaj konusunda uzmanlaşmış iki kişi olarak da böyle bir stüdyo oluşumu içerisine girdik. Açıkçası gelin saç ve makyajı konusunda iddialıyız. Ancak, bizim asıl vizyonumuzu belirleyen; kulislerde ‘fashion’ dediğimiz ‘moda’ işlere yoğunlaşmak oldu. Tabii ki moda dediğimizde bunu hep izlenmesi gereken bir yol olarak düşündüler. Biraz bundan kaçınıp; modanın yolunu izleyen değil de ona yol yaratan, çizilen sınırlara uyan değil de kendi çizgilerini yaratan bir ekip olmak istiyoruz. Bu anlayışla, ‘Style Up’ Stüdyo olarak Ankara piyasasında tekiz diyebiliriz.

Asıl olarak moda sektöründe bulunmak istediğinizi söylediniz, peki Ankara piyasasında bunu yakalamak mümkün mü sizce?

Ankara’da modaya bağlı işlerin pek fazla dönmediğini düşünüyor olabilirler ama aslında derinden kalkınmaya çalışan bir moda akımı var Ankara’da. Hatta diğer şehirlerdeki insanlardan daha fazla moda takibi yapan, butik ve güncel ürünler çıkaran markalar var. Biz de tam bu noktada aslında devreye giriyoruz. Moda dediğimiz akımın sadece kıyafetler üzerinden yürümediğini göstermeyi amaçlıyoruz. Tepkileriniz, mimikleriniz yani her şeyinizle bir bütünsünüzdür. Modayı takip edenler çok iyi bilir. Seçimlerinizle saç ve makyaj tarzınız birbirini tamamlamıyorsa bir yerde hep eksik kalırsınız. Tarzınızı oluştururken bu algıyı sürekli birlikte çalıştığımız insanlarla paylaşıyoruz. Bunu yaparken popüler moda akımlarının bize kattığı şeyleri unutmuyoruz ama bazen minik oynamalarla yeni yorumlar da getirmeye çalışıyoruz.

Style Up Studio olarak, müşterilerinizin yeni bir tarz oluşturma isteklerine de yardımcı oluyorsunuz dersek yanlış olmaz o zaman?

Olmaz ama aslında müşterilerimizin bize olan güvenleri ve bakış açılarını düşünecek olursak onların da bize çok yardımcı olduğunu söylememek olmaz. Amacımız, sadece tarzınızı yenilemenize yardımcı olmak değil tabii, aynı zamanda sizin günlük hayatınızda bu tarzı nasıl sürdüreceğinizi de size öğretmek. Her ne kadar hizmetimiz özel günler üzerine kurulu gibi görünse de, insanlara workshop’larla, bizden hizmet alırken gösterdiğimiz küçük ‘tricklerle’ onların günlük hayatlarını kolaylaştırdığımıza inanıyoruz.

Peki isimler üzerinden gitmek yerine bir marka oluşturmak, ne gibi kolaylık ya da zorluklara yol açtı sizin için?

Tabii ki marka olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Memet Can Ağım ya da Doğukan Kayabaş denildiği zaman, saç ve makyajla ilgili olan insanlar hemen tanıyor, az çok biliyor bizi. Ancak Style Up Studio’yu var etmeye çalışıyoruz ve amacımız tamamen bireysellikten uzak bir ekip kavramını oturtmak. Bizce bu piyasanın en büyük eksiği, ekip işlerine kapalı olmaktır. Aslına bakarsanız ekip olmak bu işin hem zor hem de rahatlatıcı kısmı. Tekrara düşmemizi engelleyen bir ekip ve müşteri profiline sahip olmak önemli bizim için.

Ankara’nın Stilini Yeniden Yaratacağız

Ankara’da yeni bir marka ortaya çıkaran ve isimlerini uzun zamandır “alışıldığın dışında” yorumlarıyla birlikte duyduğumuz Memet Can Ağım ve Doğukan Kayabaş, ortak olarak açtıkları Style Up Stüdyo’yu anlatıyor…

Çok hareketli olduğunu bildiğimiz sektörde, özellikle de Ankara’da, makyaj stüdyoları geçtiğimiz yıllara göre modaya daha çok ayak uyduruyor. Bu görüşe katılır mısınız? Sizin bir yol haritanız var mıdır mesela?

Aslında bir süredir yeni bir anlayışı farklı bir temayla ortaya çıkarma hayalimiz vardı. Ankara’da sektöre bakışı ve vizyonu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Bunu sadece düğün sektörüyle sınırlamak yanlış olur. Modayı şekillendiren ona can veren bir çizgi yaratmaktan bahsediyoruz. Kendi kendini yenileyebilen, sürekli revize edebilen bir anlayışla demode kalmış eski derimizden kurtulup canlı renklerle sağlam adımlar atarak ilerleme amacımız var. Saç ve makyaj konusunda uzmanlaşmış iki kişi olarak da böyle bir stüdyo oluşumu içerisine girdik. Açıkçası gelin saç ve makyajı konusunda iddialıyız. Ancak, bizim asıl vizyonumuzu belirleyen; kulislerde ‘fashion’ dediğimiz ‘moda’ işlere yoğunlaşmak oldu. Tabii ki moda dediğimizde bunu hep izlenmesi gereken bir yol olarak düşündüler. Biraz bundan kaçınıp; modanın yolunu izleyen değil de ona yol yaratan, çizilen sınırlara uyan değil de kendi çizgilerini yaratan bir ekip olmak istiyoruz. Bu anlayışla, ‘Style Up’ Stüdyo olarak Ankara piyasasında tekiz diyebiliriz.

Asıl olarak moda sektöründe bulunmak istediğinizi söylediniz, peki Ankara piyasasında bunu yakalamak mümkün mü sizce?

Ankara’da modaya bağlı işlerin pek fazla dönmediğini düşünüyor olabilirler ama aslında derinden kalkınmaya çalışan bir moda akımı var Ankara’da. Hatta diğer şehirlerdeki insanlardan daha fazla moda takibi yapan, butik ve güncel ürünler çıkaran markalar var. Biz de tam bu noktada aslında devreye giriyoruz. Moda dediğimiz akımın sadece kıyafetler üzerinden yürümediğini göstermeyi amaçlıyoruz. Tepkileriniz, mimikleriniz yani her şeyinizle bir bütünsünüzdür. Modayı takip edenler çok iyi bilir. Seçimlerinizle saç ve makyaj tarzınız birbirini tamamlamıyorsa bir yerde hep eksik kalırsınız. Tarzınızı oluştururken bu algıyı sürekli birlikte çalıştığımız insanlarla paylaşıyoruz. Bunu yaparken popüler moda akımlarının bize kattığı şeyleri unutmuyoruz ama bazen minik oynamalarla yeni yorumlar da getirmeye çalışıyoruz.

Style Up Studio olarak, müşterilerinizin yeni bir tarz oluşturma isteklerine de yardımcı oluyorsunuz dersek yanlış olmaz o zaman?

Olmaz ama aslında müşterilerimizin bize olan güvenleri ve bakış açılarını düşünecek olursak onların da bize çok yardımcı olduğunu söylememek olmaz. Amacımız, sadece tarzınızı yenilemenize yardımcı olmak değil tabii, aynı zamanda sizin günlük hayatınızda bu tarzı nasıl sürdüreceğinizi de size öğretmek. Her ne kadar hizmetimiz özel günler üzerine kurulu gibi görünse de, insanlara workshop’larla, bizden hizmet alırken gösterdiğimiz küçük ‘tricklerle’ onların günlük hayatlarını kolaylaştırdığımıza inanıyoruz.

Peki isimler üzerinden gitmek yerine bir marka oluşturmak, ne gibi kolaylık ya da zorluklara yol açtı sizin için?

Tabii ki marka olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Memet Can Ağım ya da Doğukan Kayabaş denildiği zaman, saç ve makyajla ilgili olan insanlar hemen tanıyor, az çok biliyor bizi. Ancak Style Up Studio’yu var etmeye çalışıyoruz ve amacımız tamamen bireysellikten uzak bir ekip kavramını oturtmak. Bizce bu piyasanın en büyük eksiği, ekip işlerine kapalı olmaktır. Aslına bakarsanız ekip olmak bu işin hem zor hem de rahatlatıcı kısmı. Tekrara düşmemizi engelleyen bir ekip ve müşteri profiline sahip olmak önemli bizim için.