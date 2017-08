Tona Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erdal ile yeni Projeleri Duru Beytepe hakkında görüştük. “İncek, Beytepe ve Çayyolu’nun birleştiği eşsiz bir konuma inşa edilen DURU Beytepe, özellikle çocukları çok önemsiyor ve aile yaşamına değer veriyor” diyen Erdal, DURU Beytepe’nin hem oturum hem de yatırım değeriyle zirvede bir proje olduğunu vurguluyor.

İlhan Bey öncelikle Tona Yapı, Safe İnşaat ve ortaklığınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tona Yapı, inşaat başta olmak üzere bünyesinde farklı sektörlerden de lider ve başarılı iş adamlarının bulunduğu güçlü ve dinamik bir şirket. İnsan odaklı ve kaliteli konut üretimini kendine misyon edinen Tona Yapı, bu anlayışıyla nitelikli yaşam merkezli projelere imza atarak sektörün öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Safe İnşaat olarak Çankaya’da hayata geçirdiğimiz Safe Park konutlarında yaşam başlayalı 3 yıl oldu. Ev sahiplerimiz oldukça memnun ve mutlular. Yeni projemiz Duru Beytepe’ye de ciddi bir ilgileri var. Biliyorsunuz aynı zamanda Podium AVM’yi de hizmete açtık ve orası da giderek artan bir ilgiyle karşı karşıya. Duru Beytepe de iki firmanın güç birliği yaparak oluşturduğu enerjiyle hayat buluyor.

İlhan Bey İnşaat sektörünün mevcut durumunu değerlendirebilir misiniz?

İnşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü. Son yıllarda nitelikli konut yapılaşmasının artması ve banka faiz oranlarının daha uygun seviyelere inmesiyle de bu iddiasını sürdürmeye devam edeceğini, hareketliliğin artacağını düşünüyoruz. Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülkemiz, dünyanın merkezi konumundadır. Jeopolitik konumu, eşsiz doğası, iklimi, tarihi ve güzel insanları ile ülkemizin önü açıktır. Başkent Ankara’da yaptığımız bu proje ile en iyisini hedefledik. Bu topraklara yakışır imal edilen her yapının önü açıktır.

Tona Yapı ve Safe İnşaat ortaklığının projesi Duru Beytepe’nin temelleri atılıyor. Duru Beytepe’nin öne çıkan özellikleri nelerdir?

Duru Beytepe, Ankara’nın gelişmekte olan, en gözde bölgesi İncek ile Beytepe’nin kesişim noktasında hayat buluyor. Bilkent, Çayyolu ve Oran semtlerine komşu vaziyette yer alan proje alanımız, konumu ve manzarası itibari ile eşsiz bir yerde bulunuyor.

Alanında uzman birçok mimarlık ofisi ve peyzaj tasarım firmasıyla yarışma usulünde çalıştık, bu konsepti birbirinden güzel tasarımlar arasından seçmek hiç kolay olmadı. Duru Beytepe’nin her safhasında her detayı özenle irdeleyerek eşsiz bir peyzaj alanı ve çocukların güvenle büyüyebilecekleri keyifli bir ortam hayal ettik. Nihayetinde proje alanımızın %84’ünün yeşil alan olarak ayrıldığı, sakinlerine “açık hava sinemasından, organik hobi bahçesine, davet salonlarından, etüt odasıMKna” kadar oldukça geniş, açık ve kapalı aktivite imkanlarının sunulduğu benzersiz bir proje oluştu.

Herkesin keyifle yaşayabileceği, manzarası, temiz havası ve sosyal imkanlarıyla her anın tadını çıkarabileceği geniş ve eşsiz bir peyzaja sahip yaşam alanı oluşturmayı hayal ettik. Şelalelerle ahenk oluşturan, keyifle izleyebileceğiniz bir gölet alanımız var. Günün yorgunluğunu, çocuğunuz oyun bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken siz de komşunuz ile sohbet ederek atabileceksiniz. Biz firma olarak, mutlu, huzurlu ve güvenli aile yaşamını sağlama misyonu ile hareket ediyoruz. Yüzmeden tenise, yürüyüş parkurlarından basketbol sahalarına kadar çok fazla sosyal aktivite imkanımız bulunuyor. Duru Beytepe 47.276 m2 ‘lik geniş bir proje alanına sahip. 2+1’den 5+1’e kadar konut modellerimizden oluşan sadece 484 adet konut ürettiğimizi düşünürsek butik bir proje olduğumuzun da altını önemle çizmek isterim. Proje, düşük konut yoğunluğuna sahip. Projemiz Bahçelievler olarak adlandırdığımız 8’i az katlı yatay bloklardan, 2 tanesi de yükseklik anlamında aslında ortalamaların çok altında kalan 25 ve 27 katlı Beytepe Konut Kuleleri olmak üzere 10 bloktan oluşuyor.

Duru Beytepe’nin lokasyonunun avantajları nelerdir?

Arazinin topografik yapısı gereği tüm İncek ayaklarınızın altında. Beytepe Konut kulelerindeyse 15. kattan itibaren Mogan Gölü’nü ve neredeyse Ankara’nın tamamını panoramik olarak görüyor olacaksınız. Bölge, coğrafi konumunun yanı sıra yatırım anlamında da çok keyifli bir konumda yer alıyor. Beytepe ve İncek, gelişmekte olan bir bölge; bu yüzden fiyatlar her geçen gün artan bir grafik izliyor.

Duru Beytepe’deki daire büyüklükleri ve tiplerinden bahsedebilir misiniz?

Sosyal aktivite ve peyzaj alanlarının yanında her büyüklükteki ailelerin talebini karşılayacak farklı modellerde daireler ve dubleks alternatiflerimiz yer alıyor. Yaşam seçeneklerimiz 2+1’den başlıyor. 2+1 dairelerimiz net 82 m2 ile 116 m2 arasında değişiyor, standartların oldukça üstünde büyüklüğe sahip olan daire modellerimizde 3 kişilik bir aile rahatlıkla yaşayabilir. 3+1 dairelerimiz net 132 m2 ile 156 m2 arasında değişiyor ve peyzaj ile iç içe olmak isteyenler için hem Bahçelievler’de hem de yüksek kat sevenler için Beytepe Konut Kulelerinde yer alıyor. 4+1 ve 5+1 dairelerimiz net 170 m2 ile net 260 m2 arasındaki ölçüleriyle geniş ev isteyenler için de alternatif sunuyor. Bahçe sevenler için villa konseptinde özel olarak hazırlanmış dubleks bahçe villalarımızın yanında yüksek kat sevenler için de çatı dubleks seçeneklerimiz mevcut.

Duru Beytepe ‘de daire sahiplerine ne tür sosyal imkanlar sağlanacak?

Duru Beytepe yaşam standartlarını çok değiştirecek. Kahvaltı ve akşam yemekleri bile eşsiz peyzaj alanımızın karşısında çok farklı olacak. Sosyal donatılara gelecek olursak, Duru Beytepe’de kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı Fitness Center ile içerisinde buhar odası, Fin hamamı barındıran SPA merkezi yer alacak. Sportif aktiviteler açısından bakacak olursak basketbol sahası, çim futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları, projemizin farklı yerlerine konumlandırılmış özel tasarım çocuk oyun alanları bulunuyor. Bu oyun alanları içerisinde zeka gelişimlerine uygun olarak dizayn edilmiş oyun bahçeleri, açık hava satranç meydanı, çocuklarımızın dalından meyve koparıp yiyebileceği özel meyve bahçeleri, peyzaj alanımızın özel noktalarına konumlandırılmış kuş evleri, yine çocuklar için özel olarak oluşturulmuş gerçek bir kumsal yer alıyor. Ayrıca Ankara’da ilk defa böyle bir projede uygulanacak olan açık hava yazlık sinema ve organik hobi bahçesi yer alıyor. Hanımların gün organizasyonları yapabileceği, beylerin maç gibi organizasyonları hayata geçirebileceği özel aktivite salonlarımız da yine sosyal donatılarımızın bazıları diyebiliriz.

Duru Beytepe’de ev sahibi olmak isteyenlere sunulan kolaylıklar neler? Ödeme koşulları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Firma bünyesinde ve banka kredili ödeme alternatiflerimiz mevcut. Lansman öncesinde çok özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz; satış kampanyamız çerçevesinde %5 + %5 indirim yapıyoruz. Vade farksız 40 aylık bir ödeme planımız bulunuyor. Yine müşterilerimizin talebi doğrultusunda kişiye özel ödeme planları oluşturabiliyoruz. Kısacası Duru Beytepe’de yaşamak isteyen herkese çok öze fırsatlar sunuyoruz. Projemizi ve proje alanımızı görmek için, herkesi “tanıtım ofisimize” bekliyoruz, misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyarız, profesyonel, güler yüzlü satış ekibiz her türlü sorularınıza içtenlikle yanıt verecektir.

Duru Beytepe kimlere hitap ediyor?

Duru Beytepe özellikle aile yaşamına önem veren, çocuklarını huzur ve güven içerisinde büyütmek isteyen, bahçede rahatlıkla koşup oynayabilecek çocuklar ve ailelere hitap ediyor. Özlediğimiz o eski mahalle havasını yeniden oluşturmak, komşulukların olduğu çocuklara bizim mahallenin çocukları gözüyle bakılan, herkesin birbirini tanıdığı bir proje oluşturma hayalindeyiz. Bu yüzden de sloganımız: “Bizim Bahçenin Çocukları”. Ailelerin keyifle ve güvenle yaşayabileceği özel tasarımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Komşularınızla vakit geçirebileceğiniz aktivite alanları, çocukların güvenle oynayabileceği ve arkadaşlar edinebileceği tamamen trafiğe kapalı ve steril bir ortam sağlayacağız.

İnsanlar neden Duru Beytepe’yi tercih etmeli?

Duru Beytepe gerek konumu gerek konsepti gerekse mimari çözümlemeleriyle hemen her ailenin özel zevkleri içi tasarlanmış, her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü çok özel bir proje. Dairelerin keyifli tasarımlarının yanında, sadece evinizde oturmak yerine günün her saatini farklı bir aktivite ile değerlendirebileceğiniz özel yaşam alanlarınız bulunuyor.

Duru Beytepe’yi diğer projelerden ayıran özellikleri neler?

Proje alanımız eşsiz bir konuma sahip. Etrafındaki yapılaşma şartları göz önüne alındığında ufkunun kapanması mümkün değil. Projemizin en önemli özelliklerinden biri çok iyi tasarlanmış peyzaj alanı, projemiz içinde bulunan sosyal aktivite alanlarının sunduğu imkanlar, Türkiye’nin en iyi mimarlarının çalıştığı iç ve dış mimari tasarımı, keyifli balkonları, kış bahçeleri, yapılarda kullanılan her malzemenin yüksek kalitesi ve detay çözümleri. Bütün bunların yanında lansman öncesi fiyat avantajı ve yüksek yatırım değeri.

Ankaralılar bu olanaklara ne zaman kavuşacak? Duru Beytepe’de hayat ne zaman başlayacak?

28 ay içerisinde projemizi teslim etmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin en iyi proje danışmanlık ve yönetim firması olan Proplan ile çalışıyoruz. Kadromuzda bulunan çok tecrübeli mimar ve mühendisler inşaatın her aşamasını titizlikle kontrol ediyorlar.