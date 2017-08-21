Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği İncek Loft’da caz konseri hayata geçirildi. Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Berker ve Orkestrası İncek Loft’da Ankaralılar ile bir araya gelerek caz ziyafeti sundu.

Ankara’nın yeni yaşam merkezi İncek’te hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesinde oturanlar ile tüm Ankaralıların davet edildiği konsere yoğun ilgi gösterildi. Türkiye ve yurt dışında caz müziğinde önemli konser programlarına imza atan Ahmet Berker ve orkestrasının sahne aldığı gecede, Berker’e DJ performansı da eşlik etti. DJ Performansı ile başlayan program da daha sonra sahneye Ahmet Berker ve Orkestrası çıktı. Berker caz müziğinin önemli seçkilerini müzikseverlere sundu. Berker’in ardından tekrar DJ performansı yapıldı ve gece sonlandı.