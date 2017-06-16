Dünya üzerinde 7 kıta 100 ülkede ve 4.000’den fazla destinasyonda kutlanan “Uluslararası İyi Yaşam Günü” daha sağlıklı olmak, daha iyi görünmek, bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşamak isteyenlerin önderliğinde tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Bu sene 5.kez kutlanan ‘’Global Wellness Day’’ ’i tüm sınırların ötesinde bir harekete dönüştürmek için çalışmalar tüm kapsamıyla devam ederken, JW Marriott Ankara da o güne özel hazırladığı etkinlikle iyi yaşama “Evet” dedi. Karma’nın yemyeşil çimlerle kaplı bahçesinde düzenlenen pilates, yoga, spinning gibi spor aktivitelerin yanı sıra; Uzman Diyetisyen Merve Tığlı da “Yaza az kaldı! Ne yapmalı” konulu workshop’unda yaz aylarında sağlıklı beslenmeye ve formda kalmaya yardımcı olacak beslenme tüyoları verdi ve hazırlanıp yanda taşınabilecek sağlıklı atıştırmalıkların yemek tariflerini katılımcılarla paylaştı.‘’Dik Dur!’’ söyleyişinde ise, Yrd.Doç. Fizyoterapist Gamze Şenbursa postürü tehlikeye atan hatalardan, postür kaslarından ve basit değişikliklerle postürün nasıl düzeltilebileceğinden bahsetti.