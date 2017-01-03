Ankara Uluslararası Film Festivali uzun yıllardan sonra ilk kez sinemacılara maddi destek sağlayacak! Ankara Uluslararası Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinde, Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Ulusal Uzun’, ‘Ulusal Belgesel’ ve ‘Ulusal Kısa’ film yarışmaları ile Türkiye Sineması’nın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik edecek.

Festival bu yıl; uzun, belgesel ve kısa filmlere toplamda 130.000 TL destek verecek.