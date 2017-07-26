Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Sevgi Soluk, Limak Ambassadore Otelde seçkin davetliler eşliğinde Ankara Emek Rotary Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanlığını Dönem Başkanı Suat Torun’dan devraldı .

Sevgi Soluk konuşmasında, kendinden önce insanlığa hizmet anlayışı ile dil din ırk mezhep ayırımı yapmadan ülkemiz ve dünya insanlarının yararlarına dokunmaya devam edeceklerine, fark yaratacak projelerle çocuklara gençlere özelliklere kadınlara eğitim sağlık ve ekonomik kalkınma konusunda destek vermeye gayret edeceklerini belirtti. 2017-2018 Dönemi 2430 Bölge Guvernörü Rtn.Serdar Ünlü ve eşi Nilüfer Ünlü Guvernör yardımcıları Emek Rotary Kulübü üyeleri eşleri Rotaractları Ve misafirleri ile güzel bir gece geçirip dostluklarını pekiştirdiler.