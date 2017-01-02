Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) kuruluşunun 25. Yılını JW Marriott Otel’de düzenlenen şık bir balo ile kutladı.

Yıllardır Başkent’in ekonomik ve sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunan ANGİAD, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir balo ile kutladı. JW Marriott Otel’de gerçekleşen etkinlikte ünlü sanatçı Ebru Gündeş sahne aldı. “Kardeşlik ve Dayanışma”, “Birlik ve Beraberlik” temalarıyla gerçekleşen baloya 800’ü aşkın davetli katıldı. Davetlilerin adete şıklık yarışına girdiği davette misafirler Ebru Gündeş’in şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.