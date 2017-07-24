Burnunun estetik görünümünden memnun olmayan ancak bıçak altına yatmaktan korkan ya da doğallığını kaybetmekten endişe duyan ve beğenilmediği taktirde geri dönüşü sağlanabilen yeni yöntemler hakkında Dr. Ali Şahan bilgi verdi…

Burun; yüze ifadesini veren ve ilk bakışta en çok göze çarpan organlardan biridir. Burnunuzun görüntüsünü ameliyatsız estetik yöntemler ile değiştirmek, hem de bunu öğle arası kadar kısa bir sürede gerçekleştirmek artık çok kolay.

Güzel bir burun ve profil görüntüsüne sahip olmak herkesin hayallerini süsler. Burun için estetik kaygıların sebepleri genellikle şunlardır:

– Estetik görünümünden rahatsız olma.

– Yüzünün diğer hatlarına uyumsuz olduğunu düşünme.

– Kaza veya geçirilen operasyon sonrası burnunda oluşan estetik bozukluğu düzelttirmeyi isteme.

Ameliyattan korkan, ameliyata ayıracak vakti olmayan herkes artık botoks ve dolgu uygulamaları sayesinde bıçak altına yatmadan da burnuna güzel, estetik ve doğal bir görünüm sağlayabiliyor. Ayrıca bu işlem sosyal yaşantıdan uzaklaşmadan, günlük akış içerisinde rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Burun ucunda düşme sorunu yaşayan, burun kanatları ve dolaylı olarak burun üstü kemeri fazla görünen kişilerde 1 dakika içinde gerçekleştirilen botoks uygulamasıyla (Botoks burundaki düşme ve genişlemeyi engellediği için) burun ucunda daralma ve kalkma sağlıyor. Etkisi süresi 4 – 6 ay olan bu uygulama sonrası kişiler sosyal hayatlarına sorunsuzca devam edebiliyorlar.

Hafif kemerli burunlar için dolgu uygulaması ile burundaki boşluklar doldurulabiliyor ve hafif kemerli burunların kemerinin daha az gözükmesi sağlanabiliyor. Ayrıca burun ucunu da dolgu işlemi ile kaldırmak mümkün. Öncesinde operasyon geçirmiş ama problemi devam eden hastalarda, yeni bir operasyona vakit ve yüksek maddiyat ayıramayan ya da operasyondan korkan kişilerin dolgu uygulamasıyla çok iyi sonuçlar almaları mümkün. Uygulama 10 dakikada gerçekleştirilebiliyor. Etkisi süresi ortalama 6-12 ay arasında olmakla birlikte botoks işlemi ile kombinasyonunda daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.