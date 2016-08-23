Tarihi yapısını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayarak dikkatleri üzerine çeken ve yaz boyu birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapan Feriye Palace, sonbaharın keyfini birbirinden özel lezzetleri ve manzarasıyla yaşatıyor.

Restoranında otururken size İstanbul’u izleme keyfi yaşatan Feriye Palace bu büyülü atmosfere eşlik eden zengin menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden dünya mutfağının en seçkin örneklerine birbirinden özel tatlar, Ödüllü Executive Şef Aydın Demir’in ‘’Seyahat Mutfağı’’ adını verdiği menüsünde buluşurken, Uzakdoğu mutfağının gizemli tatları ise Sushi Şefi Vichian Thanom tarafından hazırlanıyor. Daha önce şehrin en iyi otel ve restoranlarında sushi şefliği yapmış olan Thanom, şimdi Feriye Palace misafirleri için kendine has tekniklerle hazırladığı yeni nesil sushileriyle şehrin en iyilerine imza atıyor.

Aydın Şef’in spesiyallerinden viski ve meyan kökü ile marine edilen Şarap Soslu Izgara Bonfile, Avokadolu Somon Tartar, Enginar Dolgulu Ravyoli, Kıtır Kaplamalı Lagos Balığı öne çıkan lezzetler arasında yerini alıyor. Günün her saati ayrı bir güzellik sunan Feriye Palace, sonbaharda İstanbul’u hissetmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Adres: Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi No:44

Rezervasyon Tel: +90538 483 20 21