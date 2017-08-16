Yaz Aylarında 3 Adımda Sağlıklı Beslenme

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber bazı problemler de ortaya çıkabilir. Bu aylarda nefes alamama, ateş basması, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, tansiyon gibi şikayetlerle karşılaşma riski de oldukça yüksektir. Vücudumuzun terleyerek, sıcaklara karşı vücut ısısının yükselmesini önlemeye yönelik bir sistemi vardır.Bizde bastıran sıcaklarla birlikte bu dönemi daha sağlıklı geçirmek adına beslenmemize her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Diyetisyen Meltem Erdağı sıcak günlere ait beslenme ipuçlarını paylaşıyor…

Bunları Özellikle Tercih Etmelisiniz!

Yaz boyunca bedenimizin su ve elektrolit bakımından zengin gıdalara ve enerji düzeyimizi sabit tutacak bir beslenme düzenine ihtiyacı vardır. Daha fazla su içmek, serinletici sebze ve meyveler yemek, yaz aylarında enerji düzeylerini yüksek tutmak için oldukça yardımcıdır.

Sebzeler ve Meyveler: Çiğ sebzeler ve meyveler doğaları gereği yüksek miktarlarda su içerdiklerinden dolayı vücut sıcaklığını düşürücü etkileri vardır. Sebzelerden özellikle kereviz, marul, ıspanak ve salatalık gibi sebzeler bu konuda oldukça iyidir.

Meyveleri, gün içerisinde direkt olarak tüketebilir veya smoothie yaparak ara öğünlerinizi farklı hale getirebilirsiniz. Ayrıca meyve dilimlerini suyunuzun içine ilave ederek lezzetini ve ferahlatıcı etkisini gün boyunca hissedebilirsiniz.

Kavun

Yaz aylarında en serinletici, en sulu ve en sağlıklı gıdaları arasındadır.Mideye iyi gelir. Kilo kaybını sağlar, kanser, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi yaygın sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Karpuz

Yaz aylarında akla gelen serinleme yöntemlerinden bir diğeride şüphesiz karpuzdur. %95 oranında su içeriği ile hem serinletir hem de vücudu temizler. Aynı zamandatok hissetmemizi sağlayarak yeme isteğinizi azaltır. Ayrıca içerdiği likopenden dolayı cilt hücrelerini güneşin zararları etkilerine karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

Yeşil yapraklılar:

Roka, fesleğen, nane, semizotu gibi yeşil yapraklı bitkileri salatalarınızda mutlaka kullanın ve harika bir yaz salatasını yanında yoğurt ile zenginleştirerek kendinize serin bir akşam yemeği hazırlayın.

İçecekler

İçerdiği potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor gibi önemli minerallerden dolayı Hindistan cevizi suyu, mineral dengesini sağladığı için ayran veya cacık, yaz aylarında kaybedilen su ve minerallerin yerine konmasına yardımcı olan doğal ve zengin içeceklerdendir.

Tatlılar

Bu dönemdeki tatlı tercihleri de oldukça önemlidir. Tercihlerinizi daha çok sütlü ve meyveli tatlılar veya meyveden yana kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Dondurma

Tartışmasız yaz aylarının en popüler ve en lezzetli serinliğidir. Sütten yapıldığı için kalsiyum, fosfor, magnezyum, A, B2, C, D ve E vitaminlerini içerir. İçindeki süt insülin dengesini sağlarken kalsiyum ise kemik sağlığını korur. Oldukça yüksek miktarlarda kalsiyum içerir. 100 gr meyveli dondurma sadece 160-180 kaloridir.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Yaz aylarında ortaya çıkabilecek problemleri minimuma indirmek için dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları vardır:

Pişirme Yöntemine Dikkat Edin

Buharda pişirme, kaynatma, soteleme ve ızgara gibi az yağlı yöntemleri tercih edin, yağda kızartma yöntemlerini kullanmayın. Bol yağlı, salçalı ve etli ağır yemekler yerine, soğuk çorbaları ve salataları tercih edin. Özellikle öğle yemeklerinde yağlı, tuzlu ve kuru yiyeceklerden kaçının.

İçecek Türüne Dikkat

Serinlemek adına yanlış tercihler yapmaktan kaçının. Yoksa vücudun ihtiyacı olan sıvıyı yerine koymaya çalışırken onu daha çok kayba uğratabilirsiniz. Alkol ve kafeinli içecekler, kahveler, siyah çay ve gazlı içecekler diüretik olup vücutta sıvı kaybına neden olduğu için bu içecekleri özellikle sıcak saatlerde tercih etmeyiniz.

Kalp Sağlığı Açısından Faydalı Olan Etleri Tercih Edin

Balıkta bulunan faydalı yağ asitlerinin kalp sağlığımız için yararlı etkileri olduğu için bu dönemde özellikle daha sık tüketilmesi uygundur. En azından haftada 2 kez balık tüketmeye dikkat edin. Ancak balığın yağsız ızgara veya fırında yağsız olarak pişirilmesi önemlidir. Kırmızı etin ise yağsız olmasına dikkat edilmelidir. Haftada 1-2 kez yağsız kırmızı et yenilebilir. Önemli olan pişirme şekli ve tüketilen miktardır.

Yaptığınız Diyete Dikkat Edin

Yüksek proteinli gıdaları azaltın ve eğer yüksek proteinli gıdaları tüketmenizi gerektiren özel bir beslenme programı uyguluyorsanız, günde 6 – 8 bardak su içerek denge kurduğunuzdan emin olun. Ya da en iyi çözüm olarak bu dönemde yaptığınız diyet türünü değiştirebilirsiniz.

Yaz Aylarında Su Tüketimine Dikkat!

Su, vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan ve vücudunuzun sıcaklığını normal seviyede tutmasına yardımcı olan en iyi öğedir. Sıcak havalarda fazla fiziksel aktivite yapıldığında, fazla proteinli ve tuzlu besinler tüketildiğinde, terleme ve idrarla sıvı kaybı artar. Bu durum vücudun su gereksiniminde de artışa neden olur. Su ihtiyacı kişiye göre değişiklik gösterir. Alınan her bir kalori için kilogram başına 35-40 ml su alımı sağlanmalıdır veya sağlıklı bir kişi her gün kaybedilen vücut sıvılarını yeniden yerine koymak için 2.5-3 litre su içmelidir de diyebiliriz.