İsviçre Büyükelçisi Walter Haffner’ın eşi Tamar Almagor arkadaşları için veda yemeği düzenledi. Yemeğe iş ve cemiyet hayatından tanınan isimler katılım gösterdi.

Yakında Türkiye’den ayrılacak olan olan Tamar Almagor, büyükelçilik rezidansında arkadaşları için davet düzenledi. Katılım gösteren herkesle yakından ilgilenen Almagor, Beril Çavuşoğlu’na kendisine böyle güzel arkadaşlar kazandırdıdğı için teşekkür etti. Türkiye’den çok güzel anılarla ayrılacağını söyleyen Almagor, fırsat bulduğunda tatillerinde Türkiye’ye geleceğini dile getirdi. Almagor ve davetliler gün boyunca uzun uzun sohbet etti.