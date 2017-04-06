Giyim tarzınızı nasıl özetlersiniz?

Günlük hayatta daha çok spor ve rahat kıyafetler tercihim oluyor; maskülen ve klasik parçaları kullanmayı seviyorum.



Gardırobunuzda vazgeçilmez parçalarınız neler?

Beyaz gömleklerim ve blazer ceketlerim gardırobumun vazgeçilmez parçaları…

Bugün giydiğiniz kombinlerden en çok beğendiğiniz ve sizi en çok yansıtan hangisiydi?

Hepsini çok keyifle giydim ama en beni yansıtan Maxmara’dan giydiğim çizgili ceket-pantolon takımıydı.



İki çocuk annesi olarak bu kadar güzel ve formada kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Çok uğraşıyorum; sürekli sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve tabii ki spor yapıyorum.

Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah erken saatlerde güne başlıyoruz, çocuklarımı okula yolcu ettikten sonra günlük koşturmam başlıyor. Zamanımın çoğunu atölyede geçiriyorum, provalar yeni ürünler derken çocuklarımın dönüş saati gelince birlikte evde oluyoruz. Çocuklar uyuduktan sonra eşimle birlikte hemen hemen her gün bir programa dahil oluyoruz yorucu ama keyifli bir rutinimiz var.

Bu ayın çok özel bir günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarımıza buradan nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?

Bence günlerin en güzeli 23 Nisan! Çocukluklarının kıymetini bilsinler, Ulu Önder Mustafa Kemal’in izinden asla ayrılmasınlar ve hayatlarının her anını doyasıya yaşasınlar…

Annenle birlikte yapmaktan en çok keyif aldığın şeyler neler?

Annemle ve kardeşimle en çok Joyland’de vakit geçirmekten keyif alıyoruz; orada zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz.

Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?

Ben öğretmen olmak istiyorum, kardeşim Kemal de polis olmak istiyor.

Hobilerin neler?

Kardeşimle birlikte jimnastik dersleri benim için çok keyifli bir hobi ayrıca, zumba yaparken de çok eğleniyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili neler söylemek istersin?

Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu güzel günde tüm çocuklar olarak doya doya eğlenmemizi istiyorum.

En sevdiğin kıyafetlerin neler?

En çok spor taytlarımı ve büstiyerlerimi seviyorum ve tabii ki tütü eteklerimi…