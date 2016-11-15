Down Town’da Cadılar Geçidi

    Armada AVM Hayat Sokağı’nda yer alan Down Town Food Club, geçtiğimiz ay oldukça renkli bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

    Başkent’in seçkin mekanlarından Down Town Food Club “Dine & Dance Halloween Party” isimli bir parti düzenledi. Cadılar Bayramı konseptli partide Başkentli ünlü DJ Wolfson’un yeni albümü olan Dine & Dance albümünün de tanıtımı gerçekleşti. Sıradışı kostümleri ile partiye katılan davetlilere bu güne özel makyaj da yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan parti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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