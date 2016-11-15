Armada AVM Hayat Sokağı’nda yer alan Down Town Food Club, geçtiğimiz ay oldukça renkli bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Başkent’in seçkin mekanlarından Down Town Food Club “Dine & Dance Halloween Party” isimli bir parti düzenledi. Cadılar Bayramı konseptli partide Başkentli ünlü DJ Wolfson’un yeni albümü olan Dine & Dance albümünün de tanıtımı gerçekleşti. Sıradışı kostümleri ile partiye katılan davetlilere bu güne özel makyaj da yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan parti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.