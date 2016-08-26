Aslı Bayraktaroğlu ve Arzu Atabarut’dan Spor Alışverişi

Cemiyet hayatının başarılı iş kadınlarını Arzu Atabarut ve aile dostu Aslı Bayraktaroğlu’na Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Arzu Hanım birlikte geldiği arkadaşı Aslı Hanım ile Akmerkez’deki bir spor mağazasından giyim alışverişi yaparken objektifimize yansıdı. Arzu Hanım beğendiği ürünleri Aslı Hanım’a da göstererek fikrini aldıktan sonra alışverişini tamamladı.

Çağla Şikel Ekranlara Dönüyor

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel’i Akmerkez’de görüntüledik. Çağla Hanım, bu yaz tatilinin bugüne kadar ki en keyif aldığı tatil olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta çocuklarını babaları Emre Altuğ’a bırakarak yakın arkadaşı modacı Hakan Akkaya ile dört günlüğüne Mikonos’a giden Çağla Hanım çok eğlendiğini ifade etti. 19 Eylül’de sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlara döneceğini söyleyen Çağla Hanım, oğlu Uzay için okul kıyafeti alışverişi yağacağını söyledi.

Çiğdem Simavi, Caroline ve Aylin Koç Akmerkez’de

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi başarılı işkadını Caroline Koç’a kızı Aylin ve kayınvalidesi Çiğdem Simavi ile Akmerkez’e girerken rastladık. Merhum işadamı Mustafa Koç’u kaybetmenin derin üzüntüsünü hala yaşayan Caroline Hanım kızı Aylin ve Çiğdem Hanım ile giyim, dekorasyon ve mücevher mağazalarını gezerek ailece alışveriş yaptı.