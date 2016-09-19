Geçmişinde birden çok profesyonel gece mekanı deneyimi olan 6:45 Kaybedenler Kulübü Ankara’da açıldı. 6.45 Kaybedenler Kulübü Ankara Tunus Caddesi’nde açıldı.

Can Gox ve Mabel Matiz’in sahne aldığı açılış oldukça eğlenceli ve renkli anlara sahne oldu. Radyo yayıncılığından, kitap yayımcılığına, üniversitelerde seminerlere ve derslere, DJ gecelerinden şiir okuma etkinliklerine varasıya çok çeşitli sosyal etkinlik yapma potansiyeline sahip olan Kaybedenler Kulübü Familyası Ankara’da eğlence anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor.