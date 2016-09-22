Antalya’nın köklü kültüründen ve sinemadan aldığı güçle 53 yıldır çalışmalarını sürdüren Uluslararası Antalya Film Festivali, bir kez daha Türkiye sinemasının en güçlü çekim merkezi olarak ulusal ve uluslararası sektör bileşenlerini ve sinema seyircisini ağırlayacak.

Festivalin basın toplantısı, Sortie Restaurant’ta Antalya Film Festivali Direktörü Elif Dağdeviren ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde yapıldı. Sinemaseverleri ve Antalya halkını birçok sürprizin beklediği festivalde Türkiye sinemasına ivme kazandırmayı hedefleyen yeni festival merkezi ve FILM TMR platformu gibi yeniliklerin duyurusu yapılırken, Antalya halkının ve her yaştan izleyicinin festivalde uzun saatler geçirmesini sağlamak hedefiyle kurulan “Festival Yolu” anlatıldı. Onur ödülleri; yönetmen Feyzi Tuna ile tiyatro ve sinema dünyasının önemli ismi Yılmaz Gruda’ya, Altın Portakal Emek Ödülleri; ünlü dublaj sanatçıları Altan Karındaş ile Toron Karacoğlu’na, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise; efsanevi sanatçı Emel Sayın’a takdim ediliyor. Festival yönetimi geçtiğimiz günlerde festival afişinin tanıtımı yapmış, ünlü aktör Gerard Depardieu’nün de festivale geleceğini duyurmuştu.