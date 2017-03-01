Beşiktaş Belediyesi’nin destek verdiği, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 360 Derece Aşk Festivali, Zorlu Center Raffles Otel’de yapılan aşk partisi ile sona erdi.

İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı aşk balosunun ev sahipliğini Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve eşi Av. Özlem Hazinedar yaptı. Davette kısa bir konuşma yapan Av. Murat Hazinedar “Umudu yaşatmak, barış içinde yaşamak, aşkı konuşmak için yüzde yüz yerli olan festivalin bizden olanını dünya görsün, tüm dünya 13 Şubat’ta aşkın şehri İstanbul’da olsun, ‘aşk, barış ve umut’ tüm dünyaya İstanbul’dan yayılsın diye 360 Derece Aşk Festivali’ne destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Dj’liğini Mehmet Coşkundeniz’in yaptığı partide Jeyan Büyükburç caz konseri ile misafirlere muhteşem bir gece yaşattı.