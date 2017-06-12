Türk Emniyet Teşkilatı Yetimleri Eğitim Vakfı’nın İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşiyle, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşinin himayelerinde düzenlediği protokol, prestij ve yardım amaçlı 35. Geleneksel TEYEV Polis Balosu Condrad Otel’de gerçekleştirildi.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan, Maral Öztekin ve eşi Müren Öztekin ile Feryal Gülman misafirleri girişte karşıladı. Davete sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından üst düzey isimler katıldı. Gecenin açılış konuşması yapan TEYEV Genel Başkanı Maral Öztekin, davetlileri şehit polislerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından TEYEV’e bağış yapan isimlere plaketleri takdim edilirken, Mustafa Çalışkan’a da “Yılın Polisi” ödülü verildi. Gecede sahne alan Sibel Can sevilen şarkılarını seslendirerek konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Davet için hazırlanan dev 35. yıl pastasını Sibel Can, Müberra Öztekin, Türkan Sabancı ve Feryal Gülman birlikte kesti.