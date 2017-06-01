Elbiz İnşaat 30. yılını şık bir davet ile kutladı. Caz müziğin sevilen genç yıldızlarından Meriç Çalışan’ın performansının damga vurduğu gecede, davetliler de şıklıkları ile göz kamaştırdı.

Ağustos ayında kapılarını açmaya hazırlanan Benevre Beytepe’de gerçekleşen özel davet, Meriç Çalışan’ın sahne alması ile başladı. Çok sayıda seçkin ismin katıldığı davette, Elbiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu, davetliler ile yakından ilgilendi. Elbiz İnşaat olarak 30. yıllarını doldurmanın mutluluğunu ifade eden Türkoğlu, geceye özel olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Elbiz İnşaat olarak kaliteli çizgimizden ödün vermeden bu zamanlara kadar geldik. Son olarak da Ağustos 2017’de teslim edeceğimiz ve şu an içinde bulunduğumuz Benevre Beytepe projesini Başkentli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.