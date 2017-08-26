2017’nin Cabrio Modası

Derleyen: Mesut S. BIYIK

Üretildiği ilk günden bu güne birçok değişikliğe ve gelişmeye uğrayan otomobillerde bazı şeyler hep aynı kalmıştır. Tıpkı cabrio otomobil tutkusu gibi. Hiçbir otomobil serin bir yaz mevsiminde üstü açık bir cabrio’nun yerini tutamaz. Rüzgarın saçlarınıza teması, trafik ışıklarında beklerken etrafınızdakilerin size imreniyormuşçasına bakışları ve güçlü bir cabrio’daysanız motor sesinin eşsiz senfonisi üstü açık otomobillerin alışılagelmiş eğlencesidir.

Peki otomobil tutkunlarının merakla beklediği 2017’nin cabrio güzelleri kimler ?

AUDI A3 Cabrio

Öncelikle AUDI’den başlayalım. Audi son zamanlarda ürettiği otomobillerdeki yüksek kalite, zengin donanım ve zarif tasarım anlayışını A3 ile cabrio sınıfına da taşımış. Audi’nin doksanlı yıllarda hachback olarak üretmeye başladığı A3, 2014 yılı itibariyle Sedan olarak da üretilmeye başlamış, aracın sedan versiyonu sınıfında geniş yankı uyandırmıştı. A3’ün cabrio versiyonu ise A3 sedanın alt yapısını kullanıyor. Birçok cabrio otomobilin en önemli problemi bagajın yeteri kadar geniş ve kullanışlı olmamasıdır. Oysa Audi, A3 Cabrio ile bu durumun üstesinden gelmiş gibi görünüyor, çünkü aracın bagaj kapasitesi oldukça tatminkar.

Dört kişilik seyahat imkanı sağlayan A3 Cabrio elektrikli olarak katlanabilen kumaş bir tenteye sahip. Araç yaklaşık 50 Km/h ile giderken de bu tente açılabiliyor. Yolda aniden bastıran yağmur için güzel bir çözüm. 1.4 litre turbo beslemeli motor 150 Hp güç üretmekte.

BMW 218i Cabrio

Diğer versiyonlarına nazaran BMW’nin cabrio otomobillerinin yeri bir başkadır. Her ne kadar BMW fanatiklerine cabrio dediğinizde akıllara Z4 serisi gelse de BMW’nin 2, 4 ve 6 serisi cabrio modelleri ayrı bir sürüş ve seyahat keyfi sunar.

218i Cabrio’da elektrikli kumaş tavan kullanılmış ve diğer BMW’ler gibi M spor paketli versiyonu da mevcut. 1.5 litre motor 136 Hp güç üretiyor. BMW 2 serisinde kullandığı bu motor klasik 6 silindirli motor teknolojisine bir hayli uzak. Bunun da en temel nedeni 3 silindirli yeni bir teknoloji kullanılıyor olması.

4 kişilik oturma kapasitesine sahip olan 218 Cabrio hafta sonu kaçamakları için mutlaka garajınızda olması gereken bir otomobil.

Fiat 124 Spider

Fiat’ın eşsiz 124 Spider modeli tekrar yollara döndü. Otomobil tutkunları için ayrı bir yeri olan bu İtalyan güzeli aslında genlerinde Japon kanı taşıyor. Mazda ile yapılan ortak çalışma sonucu ortaya çıkan 124 Spider bize göre Fiat’a, Mazda MX-5’den daha fazla fanatik kazandıracak bir tarza sahip.

Her ne kadar Japonya’da üretilse de Fiat’a ait 1.4 litre 140 Hp gücünde bir motorla desteklenmiş olan Fiat 124 Spider iki kişilik bir seyahat imkanı sunuyor.

Fiat 500 C

Retro tasarımları sevenler için Fiat 500’ün yeri ayrıdır. Tekrar yollarda görmeye alıştığımız bu sempatik otomobilin ismindeki C tahmin edebileceğiniz üzere “cabrio” kelimesinden gelmektedir. Kabin içindeki butona basarak arkaya doğru katlanan kumaş tavan sayesinde seyahat keyfini bir başka boyuta taşıyor. 1.2 litrelik motoru 69 Hp güç üretiyor. Özellikle şehir içi kullanımı oldukça keyifli olan Fiat 500 C’nin bir de “Riva” isimli versiyonu bulunuyor. Fiat’ın Riva Yatları ile ortak tasarladığı bu otomobil Riva yatından esinlenen gece mavisi rengi ve fildişi rengindeki deri koltukları ile diğer Fiat 500 modellerinden ayrılıyor.

Mazda MX-5

Roadster segmentinde haklı bir üne sahip olan yeni MX-5 yenilenen modeliyle yollara çıkmaya başladı. Dördüncü nesil üretilmeye başlayan bu aracın dünyanın en çok satan üstü açık roadster otomobil olması onun bu üne kavuşmasının en önemli nedeni.

Manuel vites seçeneği ile sunulan MX-5, 1.5 litrelik 120 Hp ve 2.0 litrelik 170 Hp güç üreten iki farklı motora sahip. Otomatik vites seçeneğinin yer almamasının en önemli nedeni önden motorlu ve arkadan itişli bu aracın sürücüsüne maksimum sürüş zevki vermeyi hedeflediği açıklanabilir. Ve öyle görünüyor ki Mazda mühendisleri bunu yine başarmışlar.

İki kişilik aracın kumaş katlanır tavanı dışında gelecekte metal tavanlı versiyonunun sunulacağı da söylentiler arasında.

Mercedes-Benz C Serisi Cabrio

Katlanabilir tavanlı Mercedes’ler dört kapılı modellerine göre daha spor görünse de segmentlerinde alışılagelmiş Mercedes-Benz ağırlığını hissetmemek elde değil. C Serisi Cabrio, her ne kadar cabrio bir otomobil olsa da konforun ön planda olduğu ve size üstü açık otomobiller arasında en huzurlu seyahat şansını sunacak otomobillerden biri.

Ülkemizde 1.6 litre 156 Hp ve 2.0 litre 245 Hp’lik versiyonları satılsa da 4 Matic yani 4×4 ve daha güçlü motor kombinasyonu için özel sipariş vermeniz gerekmekte.

C Cabrio’nun tavan açıldığında ön yolcularının enselerine sıcak hava üflediği AirScraf ile ön camın üstünden yükselerek ekstra hava akışı sağlayan AirCap gibi donanımlarla sadece sıcak havalarda değil, soğuk zamanlarda bile üstsüz gezmenin ayrıcalığını yaşayabiliyorsunuz.

MINI Cabrio

MINI dendiğinde ne olursa olsun keyifli bir otomobille baş başa olduğunuzu anlamak zor değil. MINI’nin cabrio versiyonu ise arka koltukların arkasına katlanan, elektrikli kumaş tavan sayesinde ayrıcalıklı bir sürüş konforu sağlıyor. İstenildiğinde tıpkı sunrooflu otomobiller gibi sadece ön koltukların üstü açılabiliyor.

1.5 litrelik 3 silindirli motoru 136 Hp güç üretiyor. Aracın arkasında yer alan takla barları gizlenmiş durumda. Ne zaman tehlikeli bir durum algılansa takla barları bir saniyenin altında bir zamanda açılıyor ve bu da MINI Cabrio’nun yolcularını takla atma anında koruyor.

Porsche 718 Boxer

Bir Porsche’den daha iyi ne olabilir? Tabii ki Cabrio bir Porsche. Dört silindirli 2.0 litre hacmindeki motor turbo beslemenin de katkısıyla 300 Hp güç üretiyor. Bu sayede 718 Boxer 0’dan 100 Km/h’a 5.1 saniyede ulaşıyor.

İki kişilik bu otomobilde de kumaş tavan kullanılmış.

Range Rover Evoque Convertible

Eğer yol dışında da cabrio otomobil keyfini yaşamak istiyorsanız tek alternatifiniz 4×4 çekiş sistemine sahip Range Rover Ecoque Convertible’dır. 18 saniyenin altında bir sürede açılabilen elektrikli kumaş tavan bu aracı çok farklı bir forma sokuyor. Arka koltukların arkasına katlanan kumaş tavan açık bile olsa arka koltuklardan bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz.