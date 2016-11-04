Eylül ayında yapılan ve bu yıl 113. yılını kutlayan Paris Otomobil Fuarı’nı takip edenler gelecekte üretilecek olan birçok otomobili görme fırsatı kazanmışlardır. Fakat acaba hangi otomobil 2017’de yollara çıkacak biliyor muyuz?

ALFA ROMEO

Giulia ile ses getiren İtalyanlar, bu sefer Coupe SUV modeli Alfa Romeo Stelvio ile geliyor. SUV segmenti o kadar popüler hale geldi ki Alfa Romeo gibi alışılagelmiş segmentlerin dışında araç üretmeyen firmalar bile yeni oyuncularını piyasaya sunar oldu. İşte Alfa Romeo’nun Amerika pazarı için hazırladığı bu araç Maserati Levante ile aynı platformu kullanıyor.

AUDI

A4’den sonra A5’de beklendiği gibi 2017 yılında yeni yüzüyle yolara çıkmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımı yapılan yeni Audi a5 Coupe 2007 yılında A4 ile A6 arasında konumlandırılan ve D segmentinde coupe modelin temsilcisi olarak çıkmış, üç farklı kasa da üretilmişti. 5 kapılı Sportback, 2 kapılı coupe ve yine iki kapılı cabrio kasalara sahip olan Audi a5, 2012 yılında makyaj operasyonu geçirmişti. Diğer Audi modellerine çok benzeyen A5’in en önemli farkları detaylarında gizli.

Ayrıca yine 2017’de Audi’nin lüks segment temsilcisi A7’de yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak Paris Otomobil Fuarında görücüye çıkan yeni A7 sert ve keskin hatlarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca yeni A7, Audi’nin gelecekte üreteceği otomobiller hakkında da önemli ipuçları veriyor.

BMW

İki sene içerisinde tüm oyuncularının yenileneceği D SUV segmentinde BMW, X3 ile pastadan daha büyük bir dilim kapmayı hedefliyor. 2003’te pazara çıkan E83 kodlu ilk neslin ve 2010’da yollara çıkan F25 kodlu ikinci neslin başarısını daha da ileriye taşıma hedefinde olacak. G01 kodu ile üretime girecek olan yeni X3’ün en önemli özelliği ise, 35up adlı ölçeklenebilir yeni platformu üzerinde yükselecek ilk SUV olması. Bu sayede öncüsüne göre 100 kg daha hafif olacak yeni 2017 BMW X3’ün motor gamını büyük oranda selefinden alınacak. 2.0 ve 3.0 litrelik dizel motorların ağırlıklı olarak yer alacağı yeni X3’te ayrıca 2.0 litrelik dizel ve elektrik motoru ile kombine edilen plug-in hibrit sistemde görev yapacak.

2017’de yollarda göreceğimiz bir diğer BMW modeli ise 5 serisi olacaktır. Son olarak 2011 yılında F10 kasasını piyasaya sürmüş, 2014 yılında ise az da olsa makyajladığı yeni kasasını kullanıcılar ile buluşturmuştu. 6 yıl sonra yani 2017 yılında BMW yeni 5 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle yenilenen rakibi Mercedes-Benz E Sınıfı’ndan sonra tüm gözler BMW’ye çevrildi.

FERRARİ

Sadece 499 adet üretilen ve 1.7 Milyon Dolar’a sipariş edilen LaFerrari’nin convertible versiyonu olarak da nitelendirilen LaFerrari Aperta 2017 yılında dünyanın en hızlı cabrioları arasında yerini alacağa benziyor. Coupe versiyonu gibi sınırlı sayıda üretilmesi planlanan Aperta’dan sadece 209 adet üretilecek ve 70. Yılını kutlayan Ferrari’nin geldiği son noktanın bir simgesi olacaktır.

FIAT

2017 model yeni Fiat Panda dış tasarımı iç dizaynı teknolojisi ile segmentinde büyük öneme sahip olacak gibi gözüküyor. Fiat’ın özel mühendisleri tarafından geliştirilen ve az yakıt tüketimi, geniş bagaj hacmi, tasarımdaki cazibesi, konforu gibi faktörlerde kullanıcısına avantajlar sunan Panda yeni renk seçenekleri ile 2017’de yollarda.

FORD

Ford fiesta, bundan 40 yıl önce 3 kapılı hatchback modelle yollara çıkmıştı. Şu anda Ford klasikleri arasına giren araç, 1983 yılında ikinci jenerasyon, 1989 yılında ise 3. kasasına kavuştu. Ülkemizde ise, 1995 yılında üretilen 4. nesli ile öne çıkmaya başlayan B segmenti temsilcisi bu otomobil, 2002 yılında 5. jenerasyonu ile Avrupa yollarındaki varlığını devam ettirdi. Şuan yollardaki kasasına ise 2008 yılında kavuşan araç, B segmentinde kendine sağlam yer edindi.

Ford’un amiral gemisi Modeo’dan esintiler barındıran yeni Fiesta 2017’de yenilenerek rakipleri ile mücadelesine devam edecek.

HONDA

Başlangıçta dizel motor seçeneğinin sunulmayacağı araçta 2 yeni turbo şarjlı benzinli motor seçeneği bulunacak. Bunlardan Honda’nın Civic Hatchbach modelinde daha çok satacağını düşündüğü 1.0 litre hacmindeki 3 silindirli turbo motor 127 beygir sunarken kullanıcının tercihine göre 6-ileri manuel ya da CVT otomatik şanzımanla da gelebiliyor. Bir diğeri olan 1.5 litre hacimli 4 silindirli turbo motor ise 180 beygir güce sahip ve diğeriyle aynı şanzıman seçenekleriyle geliyor.

Dizel tercih edenleri de unutmayan Honda, güncel 1.6 litre i-DTEC dizel motorunu revizyondan geçirerek 2017 yılı sonunda yeni Honda Civic’de de sunacak. Honda’nın verimli 9-ileri otomatik şanzımanı sayesinde motorun yakıt tasarrufu ve performansının artması bekleniyor.

Önden bakıldığında Civic Sedan’la aynı çizgilere sahip olan Civic Hb arkada keskin hatlı çizgileri ile selefinden ayrılıyor.

LAND ROVER

1989’dan beri Land Rover’un ürün yelpazesinde üretim hayatını sürdüren Discovery markanın yeni tasarım dilinden tamamıyla nasibini alarak yeni formuna kavuştu. İlk olarak Evoque’da görmeye alıştığımız ince ve keskin hatlı çizgileri ailenin diğer üyelerinde de görmeye devam edeceğiz.

Yeni Discovery Land Rover’ın alüminyum platformunun üzerine inşa ediliyor. Bu sayede ağırlık noktasında aracın çok daha iyi değerlerde olması konusunda bize ipuçları veriyor diyebiliriz. Turbo şarj destekli bir ünitenin yer verileceği Discovery’nin aynı zamanda 7 kişilik bir yolcu kapasitesine sahip olduğu da doğrulandı.

MERCEDES-BENZ

GLE ve GLC Coupe modellerine ek olarak GLA Coupe, Mercedes-Benz’in önümüzdeki sene çıkaracağı ilk modellerden birisi olacak. GLA ile aynı ön yüze sahip olacak olan aracın, iç kısımda da farklı bir görüntü çizmesi beklenmiyor. Motor seçeneklerinde de büyük farklılıklar görmeyeceğimiz aşikâr olan model, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen BMW X2’yi kendine rakip olarak seçmiş gibi görünüyor.

Hâlihazırda Sedan ve Estate modellerine sahip olan E-Serisi’nin ürün gamına ise 2 kapılı coupe ve Audi A6 Allroad’a rakip olacak olan All Terrain modellerinin eklenmesi bekleniyor. E-Serisi’nin ayrıca yeni yılla beraber üstü açık coupe modeli de tanıtılacak.

NISSAN

2016 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösteren Japon otomobil üreticisi Nissan, küçük sınıfa yeni bir bakış açısı getirecek Micra Gen5 ile yeni teknolojilerini sergiledi. 5’inci nesil Nissan Micra, cesur ve atak tasarımıyla selefinin sevimli görünümünü tamamen yeni bir boyuta taşıyor. B-HB segmentini yeniden tanımlayan Nissan, Micra Gen5’in üstün ve en son teknoloji ve zengin kişiselleştirme olanaklarıyla yoğun kent hayatında yeni bir yaşam ve sürüş deneyimi sunuyor.

OPEL

Chevrolet Bolt‘un Avrupalı kardeşi olan Ampera-e Opel markası için oldukça önemli. Marka yetkilileri Ampera-e’yi, ikinci bir araba olarak düşünülen elektrikli modellerin bundan daha fazlasını içerdiğinin kanıtı olarak görüyor. Opel’in bunu söylemesindeki etken tatbikî de Ampera-e’nin 505 km‘lik menzil değeri. Opel, Ampera’e’nin en kötü koşullarda bile en az 200 km yol kat edebileceğini açıkladı. Günümüzde üretilen elektrik motorlu araçların normal şartlardaki maksimum menzilinin bu olduğunu düşündüğümüzde Opel’in yeni elektrikli modeli ile ilgili beklentilerini haklı buluyoruz.

PEUGEOT

Fransa’daki Rennes tesislerinde üretilen yeni Peugeot 5008 SUV, 2016 Paris Otomobil Fuarında gösterildikten sonra uluslararası pazarlarda 2017 yılının ilkbaharı itibarıyla tanıtılacak..

RENAULT

Nissan Navara ve Mercedes GLT ile benzer teknik ve tasarımsal özelliklere sahip olacak olan 2017 Renault Alaskan, geçtiğimiz sene konsept olarak tanıtılmıştı..

SKODA

Skoda’nın ürettiği ilk büyük SUV’u Kodiaq, 4700 mm uzunluğu ve 2791 mm dingil mesafesiyle sınıfın en geniş hacmini sunuyor. Ayrıca 720 lt’lik bagaj hacmi(koltuklar arka koltuklar yatıkken 2065 lt) yine sınıf lideri bir değer.

TOYOTA

Uzun süredir konuşulan dedikoduların sonunda Japon otomobil üreticisi Toyota’da crossover segmentine adım atıyor. Toyota, mart ayının ilk haftasında başlayan ve İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Cenevre otomobil fuarında concept modeliyle tanıtılan 2017 Toyota C-HR’ın üretimine 2016 yılının sonunda başlanacağını ve bu aracın 2017 yılında tüm dünyada yollarda olacağını açıklamıştı.

Gün yüzüne çıkan ilk fotoğraflara bakarsak; konsept modeline olabildiğince yakın kalınarak yolcularda klostrofobi yaratacak bir ortamda hissettirmemek için gerçeklik çizgilerinin sınırları zorlanmış. Ve sanırım ilk defa agresif çizgilere sahip bir Toyota göreceğiz yollarda.

Toyota’nın yenilikleri arasında sadece yeni kasa otomobiller yok. 2017 yılında Toyota GT86’nın kapsamlı bir değişim ile değil makyaj operasyonu ile yollarda hüküm sürmesi bekleniyor. Üretim aşamasını tamamlayan otomobil bu aralar testlere kaldığı yerden devam ediyor.