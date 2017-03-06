Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Vehbi Koç Ödülü’nün bu seneki sahibi ‘Kültürel ve Tarihi Miras’ alanında yaptığı çalışmalarla başarı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay oldu.

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl ‘Kültürel ve Tarihi Miras’ alanında ekol oluşturan katkıları ile Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’a verildi. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, 16. Vehbi Koç Ödülü’nü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden aldı. Gecede iş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler, Vehbi Koç’u saygıyla andı.