Acıbadem Ankara Hastanesi çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nı The Crank Steakhaouse’da gerçekleşen bir davet ile kutladı.

Acıbadem Ankara Hastanesi sağlık personelinin tam kadro katıldığı davette, birbirinden renkli anlar yaşandı. Davete Acıbadem Ankara Hastanesi’nde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra aileler de katıldı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen sağlık çalışanları, aynı zamanda bütün bir senenin yorgunluğunu da eğlenerek attı. Bol bol hatıra fotoğrafı çekerek günü ölümsüzleştiren doktorların ise mutlulukları görülmeye değerdi. Kutlama geç saatlere kadar devam etti.