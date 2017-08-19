İngiliz Ticaret Odası’nın her yıl geleneksel olarak Türkiye’de düzenlediği “Yaz Partisi” etkinliği, diplomatik çevrelerle iş dünyasını bir araya getirdi.

BCCT-Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın geleneksel “Yaz Partisi”, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlendi. Davette diplomatik çevreler, cemiyet hayatından ünlü isimler ve iş dünyası bir araya geldi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, başta olmak üzere diğer ülkelerin başkonsolosluk temsilcileri ve seçkin bir davetli grubu etkinliğin konukları arasındaydı. BCCT Başkanı Chris Gaunt ve JudithSlater ortak bir konuşma yaparak Türkiye’de geçen yıl yaşanan talihsiz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesi ile darbe girişimine direnirken hayatlarını kaybedenleri andı ve Türk halkına yeniden başsağlığı dilediler. Her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne olan yaz partisi, bu yıl BCCT’nin 130. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tarihi bir sergi ile taçlandı. 1887 yılından günümüze ticari ve sosyal manzaraların yer aldığı “BCCT 130. Yıl Sergisi”nin önümüzdeki sonbaharda sabit bir müze ortamında ziyarete açılması da planlanıyor. Davete başta Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç olmak üzere Demet Sabancı Çetindoğan ve Cansen Başaran Symes gibi iş dünyasının ünlü isimleri de katıldı.